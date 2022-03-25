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    • 26.03.2022 06:32
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    • 26.03.2022 06:40
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni alarm! 7 bölgenin tamamında kar yağacak | 26-30 Mart 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün 7 bölgenin tamamı için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının özellikle Ankara, Konya, Bilecik, Eskişehir gibi illerde yoğun olacağı bildirildi. Peki İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden yeni alarm! 7 bölgenin tamamında kar var

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İL İL TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 14°C
        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 15°C
        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 7°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 15°C
        Parçalı az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C
        Az bulutlu

        MANİSA °C, 16°C
        Parçalı az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 17°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        HATAY °C, 17°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 6°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 6°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KAYSERİ °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KONYA °C, 7°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 6°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

            DÜZCE °C, 10°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

            KASTAMONU °C, 5°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 8°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 10°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            SAMSUN °C, 12°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

            TOKAT °C, 8°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

            TRABZON °C, 10°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Elazığ ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, 0°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 11°C
            Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

            VAN °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 12°C
                Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 12°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 8°C
                Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

                ŞANLIURFA °C, 14°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                26 MART 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

                27 MART 2022 PAZAR HAVA DURUMU
                    Asgari ücrete ikinci zam
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni alarm! 7 bölgenin tamamında kar yağacak | 26-30 Mart 2022
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