HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni alarm! 7 bölgenin tamamında kar yağacak | 26-30 Mart 2022

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı