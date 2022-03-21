TEMA, CHP'li İBB'nin ağaç katliamına neden sessiz? Tepkilerden sonra çark etti





TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.



KORKMAZ: "BENİM BİLGİM YOK"

Konuyla ilgili aradığımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz, "Benim bilgim yok. İstanbul'da olan bir olay, gerçekten bilgim yok. Bilmediğim şey hakkında ne konuşayım? Nerede olduğunu bile bilmiyorum" demişti.



SABAH'a konuşan Taksim Dayanışma Platformu Sözcüsü Tayfun Kahraman ise, "Bizim değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilgili meslek odalarının açıklama yapması gerekir. Ziraat Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Odası'dır. Şu an o sıfatla açıklama yapmam doğru olmaz. Bunun açıklamasını yapmam çok doğru olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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