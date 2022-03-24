Türkiye'nin barış diplomasisi! ABD ve Avrupa nerdeyse ayaklarımıza kapanacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29. gününde devam ediyor. Savaşın ilk gününden itibaren ateşkes ve barışın sağlanabilmesi için diplomasi kapısını açık tutan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ne ABD, ne NATO, ne de AB, "Sen de Rusya ile ilişkilerini kes" diye bize baskı yapacaklarına, tam tersine "Diplomasi Kapısı"nı açık tuttuğumuz için nerdeyse ayaklarımıza kapanacak?." ifadelerini kullandı.
İşte Uluç'un bugünkü yazısı;
Bizde de çok merak eden var.. Yahu başta Amerika.. Sonra NATO.. Sonra Avrupa Birliği..
Ve bunlarla birlikte hareket eden tüm ülkeler, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı müthiş bir ekonomik ve sosyal savaşa girdiler. Tüm alışverişleri kestiler. Bankacılık düzeni dahil.. Giriş çıkışları da yasakladılar.
Biliyorsunuz..
Ama NATO ülkesi ve kuruluşunda büyük işler yaptığı AB'ye yarım asırdan fazla zamandır üye olmak için uğraşan Türkiye, Ukrayna gibi, Rusya ile de ilişkilerini kesmedi. Başkan Erdoğan da, Zelenski ve Putin'le her fırsatta ve gerektiğinde görüşüyor..
Bizde bile merak edip soranlar var.. ABD, NATO ve AB, bu Türkiye'ye neden göz yumuyor?. Valla ben de merak ediyordum..
Diyorum ya, bu ülkenin en iyi gazetesi Daily Sabah!. Onun manşetinde buldum cevabı..
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasındaki son "olumlu" atmosferin uzun süredir hareketsiz olan ilişkileri geliştirmek için kullanılması gerektiğini söylemiş.. Daily Sabah'ın manşetinde okudum.
Antalya Diplomasi Forumu'nun oturum aralarında yaptığı açıklamada, "Şu anda olumlu bir ortam var ve geçmişteki tartışmaları sona erdirmek ve geleceğe birlikte ulaşmak için bu döneme odaklanmaya çalışalım" demiş..
Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artık farklı bir durum olduğunu belirterek, "Bu dönemi Yunanistan ile ilişkiler de dahil olmak üzere ilişkilerimizin ilerlemesi açısından değerlendirelim" diye de eklemiş. Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan temas kurulmasını "mükemmel" diye yorumlamış.