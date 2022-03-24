Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 07:06
    ABONE OL

    Türkiye'nin barış diplomasisi! ABD ve Avrupa nerdeyse ayaklarımıza kapanacak

    Rusya ve Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren ateşkes ve barışın sağlanabilmesi için diplomasi kapısını açık tutan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ne ABD, ne NATO, ne de AB, "Sen de Rusya ile ilişkilerini kes" diye bize baskı yapacaklarına, tam tersine "Diplomasi Kapısı"nı açık tuttuğumuz için nerdeyse ayaklarımıza kapanacak?." ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin barış diplomasisi!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29. gününde devam ediyor. Savaşın ilk gününden itibaren ateşkes ve barışın sağlanabilmesi için diplomasi kapısını açık tutan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ne ABD, ne NATO, ne de AB, "Sen de Rusya ile ilişkilerini kes" diye bize baskı yapacaklarına, tam tersine "Diplomasi Kapısı"nı açık tuttuğumuz için nerdeyse ayaklarımıza kapanacak?." ifadelerini kullandı.



    İşte Uluç'un bugünkü yazısı;


    Bizde de çok merak eden var.. Yahu başta Amerika.. Sonra NATO.. Sonra Avrupa Birliği..

    Ve bunlarla birlikte hareket eden tüm ülkeler, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı müthiş bir ekonomik ve sosyal savaşa girdiler. Tüm alışverişleri kestiler. Bankacılık düzeni dahil.. Giriş çıkışları da yasakladılar.
    Biliyorsunuz..
    Ama NATO ülkesi ve kuruluşunda büyük işler yaptığı AB'ye yarım asırdan fazla zamandır üye olmak için uğraşan Türkiye, Ukrayna gibi, Rusya ile de ilişkilerini kesmedi. Başkan Erdoğan da, Zelenski ve Putin'le her fırsatta ve gerektiğinde görüşüyor..
    Bizde bile merak edip soranlar var.. ABD, NATO ve AB, bu Türkiye'ye neden göz yumuyor?. Valla ben de merak ediyordum..
    Diyorum ya, bu ülkenin en iyi gazetesi Daily Sabah!. Onun manşetinde buldum cevabı..


    Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasındaki son "olumlu" atmosferin uzun süredir hareketsiz olan ilişkileri geliştirmek için kullanılması gerektiğini söylemiş.. Daily Sabah'ın manşetinde okudum.
    Antalya Diplomasi Forumu'nun oturum aralarında yaptığı açıklamada, "Şu anda olumlu bir ortam var ve geçmişteki tartışmaları sona erdirmek ve geleceğe birlikte ulaşmak için bu döneme odaklanmaya çalışalım" demiş..
    Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artık farklı bir durum olduğunu belirterek, "Bu dönemi Yunanistan ile ilişkiler de dahil olmak üzere ilişkilerimizin ilerlemesi açısından değerlendirelim" diye de eklemiş. Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan temas kurulmasını "mükemmel" diye yorumlamış.


        Nasıl yorumlamasın..
        Bu ikili görüşmede Erdoğan ve Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında Avrupa'nın güvenliğini inşa etmede Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluğu olduğu fikrinde birleştiler..
        "Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da anlaştılar" diyor Amor.
        "Bu Türk- Yunan anlaşması, Ankara'nın Ukrayna-Rusya ihtilafına arabuluculuk ederek bölgesel bir güç oyuncusu olarak itibarını güçlendirdiği bir dönemde gerçekleşti" diyor.
        10 Mart'ta Türkiye'nin tatil beldesi Antalya, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba arasında ilk görüşmelere ev sahipliği yaptı.


        Amor, Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu 2022'nin açılış töreninde yaptığı konuşmadan duyduğu memnuniyeti de dile getirirken, bunun AB-Türkiye ilişkileri için yeni bir fırsat olduğunu ifade etti ve "Erdoğan, işgale karşı Ukrayna'nın egemenliğini uluslararası hukuk kural ve ilkeleriyle savunuyor.
        Türkiye'nin bizimle aynı bakış açısına sahip olduğunu görmekten mutluyuz ve umarım Türkiye ile ilgili yeni rapor bunu yansıtır" dedi.
        Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Ukrayna'da yaşananlara rağmen Antalya Diplomasi Forumu 2022'yi düzenlediği için tebrik etti.
        Dikkat buyurun.. Bu görüşler, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'ne ait..


        Adam açık açık, Türkiye'nin uyguladığı diplomasiyi alkışlıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ve Başkan Erdoğan'ı kutluyor.
        Çünkü bir yanda, silahlı savaş içindeki Ukrayna ile Rusya, öte yanda Dünya Savaşı'ndan öte, ekonomik ve sosyal savaşa giren Batı ve Rusya, sonunda Üçüncü Dünya Savaşı'na değil de barışa gideceklerse, bunun tek yolu "Diplomasi Kapısı"nı açık tutmak..
        Bu kapı Türkiye işte dostlar. Bu kapının tokmağı da, sadece Ukrayna ve Rusya liderleri değil, Yunanistan, Ermenistan, İsrail gibi aramızın hem de nasıl soğuk olduğu ülkelerin liderleri ve en son Hollanda olmak üzere, büyüklü küçüklü Avrupa liderleriyle de, yüz yüze ya da telefonla konuşan Başkan Erdoğan'ın elinde.. Tabii Putin ve Zelenski ile de çok sık temasta, Başkan...
        Yani dostlar, sadece dünya liderlerinin değil, bir nükleer savaş tehdidi ve korkusu içinde yaşayan dünya halklarının da gözü Türkiye'de..
        Şimdi anladınız mı, ne ABD, ne NATO, ne de AB, "Sen de Rusya ile ilişkilerini kes" diye bize baskı yapacaklarına, tam tersine "Diplomasi Kapısı"nı açık tuttuğumuz için nerdeyse ayaklarımıza kapanacak?.
        "Yurtta sulh, dünyada sulh" ilkesi ile kurduğun Türkiye Cumhuriyeti, yolundadır Atam!.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İkramiyeye 2.500 TL formülü
        Haberler Güncel Türkiye'nin barış diplomasisi! ABD ve Avrupa nerdeyse ayaklarımıza kapanacak
            SON DAKİKA