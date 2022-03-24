Türkiye'nin barış diplomasisi! ABD ve Avrupa nerdeyse ayaklarımıza kapanacak



Adam açık açık, Türkiye'nin uyguladığı diplomasiyi alkışlıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ve Başkan Erdoğan'ı kutluyor.

Çünkü bir yanda, silahlı savaş içindeki Ukrayna ile Rusya, öte yanda Dünya Savaşı'ndan öte, ekonomik ve sosyal savaşa giren Batı ve Rusya, sonunda Üçüncü Dünya Savaşı'na değil de barışa gideceklerse, bunun tek yolu "Diplomasi Kapısı"nı açık tutmak..

Bu kapı Türkiye işte dostlar. Bu kapının tokmağı da, sadece Ukrayna ve Rusya liderleri değil, Yunanistan, Ermenistan, İsrail gibi aramızın hem de nasıl soğuk olduğu ülkelerin liderleri ve en son Hollanda olmak üzere, büyüklü küçüklü Avrupa liderleriyle de, yüz yüze ya da telefonla konuşan Başkan Erdoğan'ın elinde.. Tabii Putin ve Zelenski ile de çok sık temasta, Başkan...

Yani dostlar, sadece dünya liderlerinin değil, bir nükleer savaş tehdidi ve korkusu içinde yaşayan dünya halklarının da gözü Türkiye'de..

Şimdi anladınız mı, ne ABD, ne NATO, ne de AB, "Sen de Rusya ile ilişkilerini kes" diye bize baskı yapacaklarına, tam tersine "Diplomasi Kapısı"nı açık tuttuğumuz için nerdeyse ayaklarımıza kapanacak?.

"Yurtta sulh, dünyada sulh" ilkesi ile kurduğun Türkiye Cumhuriyeti, yolundadır Atam!.

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