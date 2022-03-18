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    1915 Çanakkale Köprüsü ise dünyayı kıskandırırken 3 yılda çivi bile çakmayan CHP'li İBB Unkapanı Köprüsü'nde çakıldı

    Ülkenin dört bir yanında yükselen eserler Türkiye'yi bir üst lige taşıdı. 1915 Çanakkale Köprüsü ise dünyayı kıskandırdı. CHP ise binbir vaadle istanbul'u kazandı. Fakat 3 yılda çivi bile çakmadı. Üstelik 86 yıllık Unkapanı Köprüsü'nü işletmeyi de başaramadı.

    Açılıyor kapanıyor
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    AK Parti, Türkiye'yi dev eserlerle tanıştırdı. Otoyol, köprü, havalimanı ve barajlarımız dosta-düşmana parmak ısırttı. 1915 Çanakkale Köprüsü de bu eserleri taçlandırdı.

    Sürücülerin Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saatlerce feribot bekleyişi sona eriyor. İki yaka arası 6 dakikaya iniyor.

    UZUNLUK: 4 bin 608 metre
    ORTA AÇIKLIK: 2 bin 23 metre
    ŞERİT SAYISI: 2x3
    KULE YÜKSEKLİĞİ: 318 metre
    BOĞAZ GEÇİŞİ: 6 dakika

    KAPANIYOR
    CHP'li belediye, karla-yağmurla başa çıkamadı. İlk fırtınada Unkapanı Köprüsü yerinden oynadı. 86 yıllık yapı, bir haftada 3 kez açıldı, kapandı. Dubaların bakıma alınacağı açıklandı.

    UNKAPANI KÖPRÜSÜ 86 YILDIR AYAKTA
    Uzunluk: 477 metre
    Genişlik: 25 metre

    Yapılış tarihi: 1936

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    Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü ise dünyayı kıskandırırken 3 yılda çivi bile çakmayan CHP'li İBB Unkapanı Köprüsü'nde çakıldı
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