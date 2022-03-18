1915 Çanakkale Köprüsü ise dünyayı kıskandırırken 3 yılda çivi bile çakmayan CHP'li İBB Unkapanı Köprüsü'nde çakıldı

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AK Parti, Türkiye'yi dev eserlerle tanıştırdı. Otoyol, köprü, havalimanı ve barajlarımız dosta-düşmana parmak ısırttı. 1915 Çanakkale Köprüsü de bu eserleri taçlandırdı.

Sürücülerin Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saatlerce feribot bekleyişi sona eriyor. İki yaka arası 6 dakikaya iniyor.

UZUNLUK: 4 bin 608 metre

ORTA AÇIKLIK: 2 bin 23 metre

ŞERİT SAYISI: 2x3

KULE YÜKSEKLİĞİ: 318 metre

BOĞAZ GEÇİŞİ: 6 dakika

KAPANIYOR

CHP'li belediye, karla-yağmurla başa çıkamadı. İlk fırtınada Unkapanı Köprüsü yerinden oynadı. 86 yıllık yapı, bir haftada 3 kez açıldı, kapandı. Dubaların bakıma alınacağı açıklandı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ 86 YILDIR AYAKTA

Uzunluk: 477 metre

Genişlik: 25 metre

Yapılış tarihi: 1936