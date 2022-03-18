1915 Çanakkale Köprüsü ise dünyayı kıskandırırken 3 yılda çivi bile çakmayan CHP'li İBB Unkapanı Köprüsü'nde çakıldı

AK Parti, Türkiye'yi dev eserlerle tanıştırdı. Otoyol, köprü, havalimanı ve barajlarımız dosta-düşmana parmak ısırttı. 1915 Çanakkale Köprüsü de bu eserleri taçlandırdı.
Sürücülerin Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saatlerce feribot bekleyişi sona eriyor. İki yaka arası 6 dakikaya iniyor.
UZUNLUK: 4 bin 608 metre
ORTA AÇIKLIK: 2 bin 23 metre
ŞERİT SAYISI: 2x3
KULE YÜKSEKLİĞİ: 318 metre
BOĞAZ GEÇİŞİ: 6 dakika
KAPANIYOR
CHP'li belediye, karla-yağmurla başa çıkamadı. İlk fırtınada Unkapanı Köprüsü yerinden oynadı. 86 yıllık yapı, bir haftada 3 kez açıldı, kapandı. Dubaların bakıma alınacağı açıklandı.
UNKAPANI KÖPRÜSÜ 86 YILDIR AYAKTA
Uzunluk: 477 metre
Genişlik: 25 metre
Yapılış tarihi: 1936