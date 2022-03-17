Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. En büyük istişareyi milletimizle yaptık. Her adımda milletin gözüne baktık.





2023 seçimleri ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından bir yol ayrımı olacak.