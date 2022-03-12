Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü. Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle açılma meydana geldi.
TRAFİĞE AÇILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından bağlantı noktasındaki sorunu gideren ekipler, köprüyü yeniden trafiğe açtı.
DÜN 5 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA AÇILMIŞTI
Bağlantı noktasında dün yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmesi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bağlantı derzlerinde açılma yaşanan Unkapanı Köprüsü'nde yapısal bir sorun bulunmadığını söylerken, köprüye ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
TEK İCRAATI DA ELİNDE PATLADI
İmamoğlu'nu eleştiren vatandaşlar, "Aylarca tadilat yapıyoruz diyerek trafiğini felç ettikleri Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarından koptu. İmamoğlu'nun övündüğü tek icraatı da elinde patladı." diyerek CHP'li Başkanı topa tuttu.