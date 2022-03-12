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    • 12.03.2022 14:37
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    Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası yine ayrıldı!

    Son dakika haberi! Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bağlantı derzlerinde açılma yaşanan Unkapanı Köprüsü'nde yapısal bir sorun bulunmadığını söylerken, köprüye ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası yine ayrıldı!

    Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü. Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle açılma meydana geldi.

    TRAFİĞE AÇILDI
    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından bağlantı noktasındaki sorunu gideren ekipler, köprüyü yeniden trafiğe açtı.

    DÜN 5 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA AÇILMIŞTI
    Bağlantı noktasında dün yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmesi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılmıştı.



    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bağlantı derzlerinde açılma yaşanan Unkapanı Köprüsü'nde yapısal bir sorun bulunmadığını söylerken, köprüye ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu.



    TEK İCRAATI DA ELİNDE PATLADI
    İmamoğlu'nu eleştiren vatandaşlar, "Aylarca tadilat yapıyoruz diyerek trafiğini felç ettikleri Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarından koptu. İmamoğlu'nun övündüğü tek icraatı da elinde patladı." diyerek CHP'li Başkanı topa tuttu.

        İmamoğlu'nun Twitter hesabından 1 Ağustos 2021 tarihinde "Unkapanı Köprüsü'nü kısa sürede yeniledik. Tüm sorunlarından arındırdığımız köprü uzun yıllar İstanbul'a hizmet edecek." sözleriyle videolu bir paylaşımda bulunmuştu.

        Aylarca süren çalışmaların ardından hizmete açılan köprü dün ise derzlerde yaşanan açılma nedeniyle saat 12.00'den itibaren yaklaşık 5 saat trafiğe kapatıldı. Bağlantı noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprü trafiğe açıldı.

        SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ
        İmamoğlu'nun "uzun yıllar hizmet edecek" dediği köprünün kapatılması, sosyal medyada gündem oldu.

        İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyada "Çok değil 7 ay sonra o köprü, bağlantı noktasındaki açılmalar nedeniyle İstanbullulara hizmet veremedi." şeklinde eleştirildi.

        KENDİNİ SAVUNDU
        Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün yaptığı açıklamada, köprünün 5 saat süren çalışmaların ardından trafiğe açıldığını hatırlatan İmamoğlu, "Denizin üzerindeki Unkapanı Köprüsü, Haliç üzerindeki. Kara kısmındaki üst geçidi olan bölümde yaptığımız inşaatla ilgisi yok. Yapısal bir sorun değil, giderildi." sözleriyle kendini savundu.

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