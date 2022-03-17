Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.03.2022 05:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 05:30
    ABONE OL

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alımı ilanı da yer aldı. İşte detaylar...

    AA
    Adli Tıp Kurumu’na 124 personel alınacak

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatına 124 sözleşmeli personel alınacak.

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında, 15 büro personeli, 11 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 25 laborant, 6 mühendis, 13 biyolog, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 teknisyen, 1 infaz ve koruma memuru, 15 sağlık teknikeri, 3 hemşire ile 25 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

    Adaylar, başvurularını, 28 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan 3 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

    İlanın detaylarına ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da kar tedbirleri
    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak
        SON DAKİKA