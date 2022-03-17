Hatay Valiliği harekete geçiyor! Lütfü Savaş'ın 'Suriyeli' yalanına karşı suç duyurusunda bulunulacak

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."

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