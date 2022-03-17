Hatay Valiliği harekete geçiyor! Lütfü Savaş'ın 'Suriyeli' yalanına karşı suç duyurusunda bulunulacak

Ülkemize sığınan mülteciler üzerinden provokasyona girişen son isim Cumhuriyet Halk Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu.
Savaş, Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu'nu iddia ederek provokasyona soyundu.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, yarın Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir.