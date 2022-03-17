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    • 18.03.2022 01:15
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    Hatay Valiliği harekete geçiyor! Lütfü Savaş'ın 'Suriyeli' yalanına karşı suç duyurusunda bulunulacak

    Son dakika haberleri... Esad rejiminin zulmü ve ülkelerindeki iç savaş sonrası ülkemize sığınan Suriyeliler üzerinden provokasyona soyunan son isim CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde bir iddiada bulunarak provokasyona yapan Lütfü Savaş'a karşı harekete geçildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, yarın Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Şimdi yandın Lütfü

    Ülkemize sığınan mülteciler üzerinden provokasyona girişen son isim Cumhuriyet Halk Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu.

    Savaş, Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu'nu iddia ederek provokasyona soyundu.

    İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, yarın Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

    Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

    "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir.

        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
        Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."

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