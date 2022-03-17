1915 Çanakkale Köprüsü gerdanlığına kavuşuyor! Bölge halkında büyük sevinç: Yıllardır bir özlemdi

Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına artık sadece saatler kaldı. Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için heyecanlı bekleyiş başladı. Şenlik alanına çevrilen kentin çeşitli noktaları bayraklarla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı proje için özel bir tören alanı oluşturuldu.
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü açılış bayramını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak köprünün hizmete girmesiyle Asya'dan Avrupa'ya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Özellikle sürücülerin yakından ilgilendiği köprü, Avrupa ve Anadolu arasındaki ağır transit trafik yükünü minimize edecek.
MEGA PROJE
1915 Çanakkale Köprüsü, Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında gösteriliyor. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan mega projenin üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro olarak hesaplandı. Zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımındaki azalmayla bir yılda 415 milyon euro tasarruf edilecek.