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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 12:22
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    • 17.03.2022 12:22
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    1915 Çanakkale Köprüsü gerdanlığına kavuşuyor! Bölge halkında büyük sevinç: Yıllardır bir özlemdi

    1915 Çanakkale Köprüsü için nefesler tutuldu milyonlar büyük açılışı bekliyor. Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü bölge halkını çok sevindirdi. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı projeyi bekleyen bölge halkı büyük bir sevinç içinde.

    1915 Çanakkale Köprüsü gerdanlığına kavuşuyor! Bölge halkında büyük sevinç: Yıllardır bir özlemdi

    Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına artık sadece saatler kaldı. Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için heyecanlı bekleyiş başladı. Şenlik alanına çevrilen kentin çeşitli noktaları bayraklarla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı proje için özel bir tören alanı oluşturuldu.

    "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü açılış bayramını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak köprünün hizmete girmesiyle Asya'dan Avrupa'ya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Özellikle sürücülerin yakından ilgilendiği köprü, Avrupa ve Anadolu arasındaki ağır transit trafik yükünü minimize edecek.

    MEGA PROJE

    1915 Çanakkale Köprüsü, Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında gösteriliyor. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan mega projenin üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro olarak hesaplandı. Zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımındaki azalmayla bir yılda 415 milyon euro tasarruf edilecek.

        BAYRAKLAR HAZIR

        Tüm hazırlıklarını tamamlayan Gelibolu ve Lapseki, köprü temalı süslemelerle süslendi. Ayrıca, ilçenin giriş ve çıkışları ile ana cadde ve parklar, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri donatıldı.

        AKIN BAŞLADI

        Çanakkale Köprüsü'nün açılışı nedeniyle otel ve pansiyonlarda büyük yoğunluk yaşandı. Tarihi projeye tanık olmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, Gelibolu ve Lapseki'ye akın etti. Kent ve ilçedeki oteller doluluğu adeta tavan yaptı.

        Sabah'ın haberine göre, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa kesiminde yer alan Gelibolu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Köprüsü'nün büyük bir hizmet olduğunu belirterek, "Çile dönemi bitti artık nefes alacağız" dediler.

        YILLARDIR BİR ÖZLEMDİ, GELİBOLU'YA YAKIŞIR BİR ESER OLDU

        Gelibolu çarşıda kuyumculuk yapan esnaf Ali Akbal (45): "Gelibolu'dan Çanakkale merkeze gitmek çok zorlanıyorduk. Kışın olumsuz hava şartları yüzünden yazın ise tatilcilerin gelmesiyle gemiyle karşıya geçmek eziyet olurdu. Lodos eserse gemi seferleri iptal edilirdi, karşıya geçemezdik. Kamyonlar oldu mu sıra uzar giderdi karşıya geçmek için 5-6 saat sıra beklerdik. Şimdi artık köprü yapıldı çektiğimiz çile sona erdi, dakikalar içinde karşıya geçebileceğiz. Bu hizmeti gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır bir özlemdi, Gelibolu'ya yakışır bir eser oldu."

            BİZ KAYBETMEYECEĞİZ HERKES KAZANACAK

            Feribot işletmecisi Hüseyin Tarıman(45): "Gelibolu'nun markalaşması için büyük bir hizmet heyecanlıyız. Gelibolu- Çardak arasında sefer yapan feribotum var. Birileri bizim işlerimizin azalacağını söylüyor ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Köprüyü kullananların yanında insanlar yine de feribotu kullanmaya devam edeceklerdir. Bu köprü uzakları yakınlaştıracaktır. Köprü sayesinde bizim seferlerimiz de hızlı olacaktır. Yani biz kaybetmeyeceğiz herkes kazanacak."

            24 SAAT FERİBOT SIRASI BEKLEDİĞİM OLDU

            Gelibolu'da manavlık yapan İbrahim Şarlak(52): "Köprü bizim işlerimizi çok kolaylaştıracak. Antalya'dan ürün getirirken 24 saat feribot sırası beklediğimizi biliyorum. Çok zorluk çekiyorduk. İnsanlar feribot sırasında perişan oluyordu, işlerimiz aksıyordu. Arife günlerinde, bayramlarda öyle bir feribot sırası oluyordu ki kuyruk şehir merkezinin dışına taşıyordu. Sırada insanların sinirleri yıpranıyor, sürekli kavga çıkıyordu. Zamandan ciddi anlamda tasarruf olacak."

            BİR GÜN BEKLERDİK ARTIK 6 DAKİKADA GEÇİYORUZ

            * Sebze ve meyve ticareti yapan Atila Güçlü (53): "Köprünün yapılmasından çok mutlu oldum. Hava patlarsa 1 gün feribot kuyruğu beklerdik. 15 kilometreye varan kuyruklar olurdu. Gelibolu'dan Lapseki'ye geçmek de 5 saati bulur. Sebze ve meyveleri Balıkesir, Bursa, Ezine ve İzmir taraflarından getiriyoruz.

            Biz bekleriz ama sebze meyve beklemez. Bazen sıcaklarda kuyrukta kaldığımızda getirdiğimiz meyve ve sebzelerin kalitesi düşerdi, pazarda satarken sorun yaşardık. Şimdi ise köprü yapılınca olay çok basitleşti. Bir güne varan geçiş süresi 6 dakikaya indi, bu muhteşem bir şey. Sıradan vatandaş bunun ne olduğunu ne anlamayabilir ama lojistik ile uğraşanların köprünün kazandırdıklarını çok iyi bilir. Bizim işimiz çok kolaylaştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Şu an sadece yapılma anına şahit oluyoruz ve olayın büyüklüğünü fark edemiyoruz ama gelecekte bu köprünün bir can damarı olduğunu anlayacağız. Dedelerimiz mezardan çıksa bu köprünün buraya yapıldığını görseler sevinçten bir daha ölürlerdi."
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            Haberler Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü gerdanlığına kavuşuyor! Bölge halkında büyük sevinç: Yıllardır bir özlemdi
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