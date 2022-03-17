1915 Çanakkale Köprüsü gerdanlığına kavuşuyor! Bölge halkında büyük sevinç: Yıllardır bir özlemdi

BİR GÜN BEKLERDİK ARTIK 6 DAKİKADA GEÇİYORUZ

* Sebze ve meyve ticareti yapan Atila Güçlü (53): "Köprünün yapılmasından çok mutlu oldum. Hava patlarsa 1 gün feribot kuyruğu beklerdik. 15 kilometreye varan kuyruklar olurdu. Gelibolu'dan Lapseki'ye geçmek de 5 saati bulur. Sebze ve meyveleri Balıkesir, Bursa, Ezine ve İzmir taraflarından getiriyoruz.

Biz bekleriz ama sebze meyve beklemez. Bazen sıcaklarda kuyrukta kaldığımızda getirdiğimiz meyve ve sebzelerin kalitesi düşerdi, pazarda satarken sorun yaşardık. Şimdi ise köprü yapılınca olay çok basitleşti. Bir güne varan geçiş süresi 6 dakikaya indi, bu muhteşem bir şey. Sıradan vatandaş bunun ne olduğunu ne anlamayabilir ama lojistik ile uğraşanların köprünün kazandırdıklarını çok iyi bilir. Bizim işimiz çok kolaylaştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Şu an sadece yapılma anına şahit oluyoruz ve olayın büyüklüğünü fark edemiyoruz ama gelecekte bu köprünün bir can damarı olduğunu anlayacağız. Dedelerimiz mezardan çıksa bu köprünün buraya yapıldığını görseler sevinçten bir daha ölürlerdi."