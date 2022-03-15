Çırağan'daki asırlık çınarları katleden CHP'li İBB'nin tarihi ihanetine tepkiler dinmiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağanda bulunan asırlık 112 çınarı kökünden keserek katletti. Tarihi skandalın ardında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız:

"Bu ağaç katliamı"

"Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kaç çınar ağacı, sizin hatalarınız ve ihmaliniz yüzünden hasta? Kestiğiniz 112 ağaca kaç ağaç daha eklenecek?"

"Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu çalışmalarınız kaç ağaca daha kanser bulaştırdı?"

"İstanbul! Şehrin sembollerinden olan tarihi çınar ağaçları hakkında onları korumakla görevli Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama bekliyor musun?"

"Orman Müdürlüğü'nden habersiz, İstanbullu'ya hiçbir açıklama yapmadan bu ağaçları kesmenizin arkasında yatan sebepler nedir? Bu hastalık büyük bir salgınla İstanbul'un çınarlarını elimizden alacak mı?"

"Sen sahip çık yoksa İBB sahip çıkmıyor!"