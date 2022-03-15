CHP'li İBB'nin Çırağan Caddesi'nde kestiği 112 çınar ağacının hikayesi! Tarihçi Mehmet Dilbaz, A Haber'de anlattı

"İDEOLOJİK BAKMAMAMIZ LAZIM"

Gezi Parkı olaylarına atıfta bulunan Dilbaz, burada kesilen ağaçlara kayıtsız kalınmasına dikkat çekti. Dilbaz, "Bu şehrin tarihi ve bu şehirde yaşamak çok kıymetli. İstanbul'u İstanbul yapan bir yer burası. Avrupa'da şehirlerin büyük bulvarlarında çınar ağaçları olur. Ne kadar çok ağaç, o kadar güzel şehir demektir. Ağaç için bazı eylemlerin yapıldığı bir dönemde kamuoyundan bir eylem bekliyordum. Bu konuya ideolojik bakmamak lazım. Bu şehir bizim için miras değil. Evlatlarımıza emanet. Ben burada ağaç altında yürüdüm. Ama evlatlarımız bu şekilde yürüyemeyecek gibi görünüyor. Ağaçları kesmek ile sorun çözülmüyor. İnsanın aklına şüphe düşürecek bu görüntüye izin verilmese iyi olmaz mıydı?" dedi.

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