Kırmızı bültenle aranıyordu! İsrailli suç örgütü lideri Omre O. İstanbul Şişli'de yakalandı





Şüpheli şahsın 2017 – 2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde işlemiş olduğu, Cinayet, Cinayete teşebbüs, Kara para aklama, şantaj, dolandırıcılık gibi bir çok suçtan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.