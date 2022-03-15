CHP’li İBB’nin Çırağan Caddesi’ndeki çınar katliamında flaş gelişme! Kesim izni alınmamış





'ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KESİM İZNİ ALINMADI'

Sabah'ın haberine göre uzmanlara tarafından yeterince araştırıma ve inceleme imkanı tanınmadığı için teknik açıdan hata olduğunu aktaran Altunay, "Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan 1 tane Orman Mühendisi var. O da bu karar alınırken maalesef bu toplantıda bulunmadığı bir süreçte bu karar alınmıştır. Buradaki idari hatalardan 1 tanesi de ne Anıtlar Kurulu'ndan, ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmemiştir. En önemlisi de kesim iznin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezasını da uygulamıştır. Üçüncüsü ise bilimsel olarak da bir yaklaşım olmamıştır. Bu hastalığın tespitinde daha önce Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Zeki Severoğlu'nun güzel tespitleri vardı. Bu hastalığı ilk test edenlerdendir. Ve bir dizi önlemler de almıştı. Onun önlemleri doğrultusunda bu tedaviler uygulanmış. Bu engellenmiş, kısmen engellenmiş ve öteleştirilmiş hatta yayılması da önlenebilmiştir. Ne oldu da bütün bu süreç pas geçilerek yangından mal kaçırırcasına bir gecede o 100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz. Orası öyle bir mekan ki tarihi yapıların kültürel varlıkların iç içe olduğu o 100-150 yıllık çınarlarla adeta bize bir görsel şölen sunduğu bir caddedir. Acaba bundan sonra sırada hangi çınarlar var? Bu tedbirler alınmadıkça yaptıkları hatalar ve yanlışlar yüzünden diğer çınarlara da bu hastalık sirayet etti mi? Bir kaç sene sonra acaba çırağın caddesi bu çınarlara mezar mı olacak?" diye konuştu.