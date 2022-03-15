CHP’li İBB’nin Çırağan Caddesi’ndeki çınar katliamında flaş gelişme! Kesim izni alınmamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından kamuoyundan gizli olarak Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği 112 Çınar ağacına yönelik tepkiler devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde konuya ilişkin açıklamada bulundu.
'TEKNİK, İDARİ VE BİLİMSEL AÇIDAN YANLIŞLAR VAR'
Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarının kesilmesinin ne ilk ne de son yanlış olacağına kanaat getirdiklerini aktaran Altunay, "Daha önce Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, atlardan kurtulup geldiler. Daha sonra belki dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezlerini dönemimizde yaptık 'İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler', o güzel mekanı onlara mezar edip geldiler. Yakın zamanda da şahit olduğumuz asırlık çınar ağaçlarını da gereken tedbirleri almadan maalesef önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler. Biliyorsunuz bu cadde İstanbul silüetini, peyzaj şehri olan İstanbul'umuzu ve tarihi dokusunu ciddi şekilde bozmuştur. Bu ağaçlarda bu hastalık ilk defa teşhis edilmedi. Yıllar öncesinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha önce de kesimler yapıldı. Ama yılda 4-5 beş tane keserek gerekli yayılmayı önleyerek ve tedavi yöntemini kullanarak bu ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda 3 tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan hata var, idari açıdan hata var, en önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var" dedi.
'ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KESİM İZNİ ALINMADI'
Sabah'ın haberine göre uzmanlara tarafından yeterince araştırıma ve inceleme imkanı tanınmadığı için teknik açıdan hata olduğunu aktaran Altunay, "Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan 1 tane Orman Mühendisi var. O da bu karar alınırken maalesef bu toplantıda bulunmadığı bir süreçte bu karar alınmıştır. Buradaki idari hatalardan 1 tanesi de ne Anıtlar Kurulu'ndan, ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmemiştir. En önemlisi de kesim iznin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezasını da uygulamıştır. Üçüncüsü ise bilimsel olarak da bir yaklaşım olmamıştır. Bu hastalığın tespitinde daha önce Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Zeki Severoğlu'nun güzel tespitleri vardı. Bu hastalığı ilk test edenlerdendir. Ve bir dizi önlemler de almıştı. Onun önlemleri doğrultusunda bu tedaviler uygulanmış. Bu engellenmiş, kısmen engellenmiş ve öteleştirilmiş hatta yayılması da önlenebilmiştir. Ne oldu da bütün bu süreç pas geçilerek yangından mal kaçırırcasına bir gecede o 100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz. Orası öyle bir mekan ki tarihi yapıların kültürel varlıkların iç içe olduğu o 100-150 yıllık çınarlarla adeta bize bir görsel şölen sunduğu bir caddedir. Acaba bundan sonra sırada hangi çınarlar var? Bu tedbirler alınmadıkça yaptıkları hatalar ve yanlışlar yüzünden diğer çınarlara da bu hastalık sirayet etti mi? Bir kaç sene sonra acaba çırağın caddesi bu çınarlara mezar mı olacak?" diye konuştu.