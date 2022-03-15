CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maaş oyunu elinde patladı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi vermiş, 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklaması yapmıştı.
'İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
İBB işçilerine açıklanan oranda zam yapılıp yapılmadığı konusu meclis toplantısında tartışıldı.
İBB Meclis toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.
Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçilere yüzde 54,44 zam yapıldığını içeren sosyal medya paylaşımı sonrası, verilen zam oranıyla ilgili soru önergesi verildi.
AK PARTİ'NİN VERDİĞİ TEKLİFİ GEÇEN AY REDDETMİŞ!
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, verdiği soru önergesinde geçen ay gerçekleşen meclis toplantısında İETT, İSTON, Kültür A.Ş., İSFALT ve İSPARK çalışanlarının toplu iş sözleşmesi sürelerinin uzaması nedeniyle mağduriyetlerini engellemek adına en az yüzde 50 zam yapılması yönünde teklif verdiklerini hatırlattı.
CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın Cumhur İttifakı'nın "evet" demesiyle teklifin oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Türkyılmaz, kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini aktardı.