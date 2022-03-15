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    • 15.03.2022 20:13
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    • 15.03.2022 20:21
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maaş oyunu elinde patladı!

    Cumhuriyet Halk Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak belediye çalışanlarına yüzde 54,44 oranın bir zam yapılacağını duyurmuştu. Fakat İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı maaş oyunu bambaşka çıktı. Belediyenin genelinde bu artışa gidilecekmiş gibi bir algı yaratan İmamoğlu'nun açıkladığı tutarı çok az bir kesimin alacağı anlaşıldı.

    İmamoğlu’nun maaş oyunu elinde patladı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi vermiş, 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklaması yapmıştı.

    'İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

    İBB işçilerine açıklanan oranda zam yapılıp yapılmadığı konusu meclis toplantısında tartışıldı.

    İBB Meclis toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.

    Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçilere yüzde 54,44 zam yapıldığını içeren sosyal medya paylaşımı sonrası, verilen zam oranıyla ilgili soru önergesi verildi.

    AK PARTİ'NİN VERDİĞİ TEKLİFİ GEÇEN AY REDDETMİŞ!
    AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, verdiği soru önergesinde geçen ay gerçekleşen meclis toplantısında İETT, İSTON, Kültür A.Ş., İSFALT ve İSPARK çalışanlarının toplu iş sözleşmesi sürelerinin uzaması nedeniyle mağduriyetlerini engellemek adına en az yüzde 50 zam yapılması yönünde teklif verdiklerini hatırlattı.

    CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın Cumhur İttifakı'nın "evet" demesiyle teklifin oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Türkyılmaz, kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini aktardı.

        Veto kararına rağmen İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaşımda bulunduğunu ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:

        "Sayın Başkan, 'İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54,44 oranında artışa gidiyoruz.' şeklinde paylaşımda bulundu. Bu açıklamadan sonra İBB çalışanları ve aileleri, 'Artık maaşlara yüzde 54,44 zam yapılacak' gibi bir beklentiye girdiler. Fakat belirsizlik hala devam ediyor. Şirketlerde yüzde 54,44'lük bir zam kararı alındı mı? Alınmadıysa ne zaman alınması planlanıyor? Ayrıca İETT ve İBB çalışanlarıyla ilgili bir çalışma yapıldığı ifade edildi. Bu meclis gündeminde böyle bir teklif görmedik. Önümüzdeki meclis toplantısı için böyle bir hazırlıkları var mı? Bu zammın İBB çalışanlarından kimlere uygulanacağının açıklığa kavuşturulmasını arz ve talep ederim."

        EKREM İMAMOĞLU YİNE YENİDEN ALGI PEŞİNDE
        AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise atılan tweet ve CHP'lilerin açıklamalarıyla "algı" yapıldığını belirterek, çalışanların tamamının zam alıp almadıklarını bilmediğini söyledi.

            Kaynar, "(Zam) Herkesi kapsamıyorsa insanlara yalan söylendi. İBB Başkanı kamuoyuyla paylaştığı tweetinde işçilere yanlış bilgi vermiştir. İBB ve bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin yüzde 10'unu bile kapsamıyor. Sanki tüm çalışanlara böyle zam verilmiş gibi bir bilgi verildi kamuoyuna." ifadelerini kullandı.
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            İmamoğlu’nun maaş oyunu elinde patladı!
            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maaş oyunu elinde patladı!
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