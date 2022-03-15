Ermenistan'dan normalleşme açıklaması: Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazırız

ERMENİSTAN NORMALLEŞME İSTİYOR

Antalya Diplomasi Forumuna katılımını da değerlendiren Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine ve bölgede barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma çağının açılmasına yönelik siyasi iradesini bir kez daha tekrarlamak üzere Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak için Antalya'yı ziyaret ettim." dedi.

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti: