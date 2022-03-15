Ermenistan'dan normalleşme açıklaması: Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan halkının Türkiye'yle yürütülen normalleşme sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik, "Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor." ifadelerini kullandı.
Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasında müzakere başlatmaya hazır olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Mirzoyan, karşılıklı özel temsilciler atandığını belirtti.
Mirzoyan, ilişkileri tam normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana'da bir araya geldiğini de anımsattı.
ERMENİSTAN NORMALLEŞME İSTİYOR
Antalya Diplomasi Forumuna katılımını da değerlendiren Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine ve bölgede barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma çağının açılmasına yönelik siyasi iradesini bir kez daha tekrarlamak üzere Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak için Antalya'yı ziyaret ettim." dedi.
Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti: