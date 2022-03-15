Patriotlar konusundaki samimiyetsizliği de PKK meselesini de açık açık anlattı! Eski Alman bakan Gabriel'den itiraf gibi açıklamalar

Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti... Hepsi de Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya'da PKK'nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye'de suç işledikleri için değil, burada suç işledikleri için. Benim kaygım şimdi o Kürtler dendiği zaman. Bu girişi savunan en son kişiyim ama şu anda şunu da söylemek gerek. Batı olarak Kürtleri kullandık. Çünkü kendimiz girmek istemedik.