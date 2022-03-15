Patriotlar konusundaki samimiyetsizliği de PKK meselesini de açık açık anlattı! Eski Alman bakan Gabriel'den itiraf gibi açıklamalar

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye verilmeyen Patriotlar ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.
BATI PKK TERÖRÜNÜ KULLANDI
Gabriel'in açıklamaları bununla da sınırlı değil. Gabriel 2019 yılında yaptığı açıklamalarda ülkemizde masum insanları katleden terör örgütü PKK ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Gabriel konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
PKK'nın eylemlerini 80, 90 ve 2000'lerin başlarından biliyoruz. Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylüyorum Kürtler hakkında konuşuyoruz. Bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden diye söyleyeyim.