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    • Güncel
    • 15.03.2022 21:39
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    • 15.03.2022 22:02
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    Patriotlar konusundaki samimiyetsizliği de PKK meselesini de açık açık anlattı! Eski Alman bakan Gabriel'den itiraf gibi açıklamalar

    Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye verilmeyen Patriotlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı" dedi. Alman bakanın samimi açıklamaları bununla da sınırlı değil. Gabriel 2019 yılında Avrupa'daki PKK terör örgütü sorununa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye hava sahasının kapatılması gerekliliğinin doğruluğuna kadar birçok konuda söylemleri var. İşte detaylar...

    Eski Alman bakan söyledi onlar kulak kapadı

    Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye verilmeyen Patriotlar ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.

    BATI PKK TERÖRÜNÜ KULLANDI
    Gabriel'in açıklamaları bununla da sınırlı değil. Gabriel 2019 yılında yaptığı açıklamalarda ülkemizde masum insanları katleden terör örgütü PKK ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Gabriel konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

    PKK'nın eylemlerini 80, 90 ve 2000'lerin başlarından biliyoruz. Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylüyorum Kürtler hakkında konuşuyoruz. Bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden diye söyleyeyim.

        Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti... Hepsi de Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya'da PKK'nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye'de suç işledikleri için değil, burada suç işledikleri için. Benim kaygım şimdi o Kürtler dendiği zaman. Bu girişi savunan en son kişiyim ama şu anda şunu da söylemek gerek. Batı olarak Kürtleri kullandık. Çünkü kendimiz girmek istemedik.

        BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE AÇIKLAMALARINDA HAKLI ÇIKTI
        Gabriel ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki savaşa dair sözlerine dikkat çekerek "Suriye'de savaş çıktığı zaman, o zamanın Başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye'nin üzerinde uçuş yasakları getirmeliyiz, yoksa Esad kendi halkını bombalayacak. Aman Tanrım bunu yapamayız diyen ilk kişiler Avrupa ve Almanya'ydı. Esad kısa bir süre sonra halkını bombaladı." dedi.

        ALMANYA VE AVRUPA'YA SİTEM ETTİ
        Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Almanya Diplomasi Forumu'na katılan eski bakan burada Almanya ve Avrupa'dan çok az katılımcının olduğunu söyleyerek sitem etti.

            UKRAYNA İŞGALİ SONRASI ÇÜRÜMÜŞ ALMAN ORDUSUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR
            Geçmişten günümüze Alman siyasetine çeşitli eleştiriler getiren Gabriel'in açıklamaları sonrası patlak veren Ukrayna - Rusya savaşı ile beraber Almanya çürümeye yüz tutmuş ordusunda köklü değişiklikler yapma kararı alarak 100 milyar Euro'luk bir paketi duyurdu.

            AVRUPA'NIN EN GÜÇSÜZLERİ ARASINDA
            Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, 65'inci kuruluş yıldönümü kutlanan ordunun, günün gereksinimlerine uygun bir donanıma sahip olmadığını söyleyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

            Asker sayısı bakımında da büyük bir fiyasko yaşayan orduya dışarıdan asker alınması yönünde planlamalar yapıldığı ortaya çıktı.

            Almanya'nın yeni Genelkurmay Başkanı Ingo Gerhartz da yetersizliğe vurgu yaparak acilen silahlarını ve sistemlerini modernize etmesi gerektiklerini söyleyerek özeleştiri yaptı.

            TÜRKİYE SİHA VE İHA'LAR YAPARKEN ALMAN'IN UÇAĞI UÇMUYOR
            Türkiye Savunma Sanayii alanında birbiri ardına hamleler yaparken Alman'ın bünyesinde olan torpidolar dahi uçamayacak vaziyette. Durum öyle ki ABD'den 35 adet F-35 siparişi verildi.

            Alman ordusuna bağlı Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü GIDS de Türkiye karşısındaki geri kalmışlığa gönderme yaptı. GIDS tarafından yapulan açıklamalarda "Türkiye, SİHA alanında dev bir sıçrama yaptı ve satış ile kullanım noktasında önde gelen ülkeler arasında. Almanya, Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaşsaydı neredeyse hiç şansı olmazdı" sözlerine yer verildi.
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            Eski Alman bakan söyledi onlar kulak kapadı
            Haberler Güncel Patriotlar konusundaki samimiyetsizliği de PKK meselesini de açık açık anlattı! Eski Alman bakan Gabriel'den itiraf gibi açıklamalar
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