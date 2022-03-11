Ankara'da Mansur Yavaş ne dediyse tersini yapıyor! Zam yapmayacağım dedi ulaşıma yüzde 44 zam geldi

TÜM ZAMLARA RAĞMEN BİZ ZAM YAPMAYACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.