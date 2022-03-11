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    • Güncel
    • 11.03.2022 21:39
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    • 11.03.2022 21:39
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    Ankara'da Mansur Yavaş ne dediyse tersini yapıyor! Zam yapmayacağım dedi ulaşıma yüzde 44 zam geldi

    Ankara'da yaşayan vatandaşlar ulaşıma ve ekmeğe gelen peş peşe zamların ardından Mansur Yavaş'a tepkili. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti fakat bu sözünü yerine getiremedi. Ankara'da ulaşıma yüzde 44 zam geldi.

    Ankara’da Mansur Yavaş ne dediyse tersini yapıyor

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

    Böylece ulaşıma yüzde 44 zam yapılmış oldu.

    AYNI SENE İÇERİSİNDE YÜZDE 100 ZAM
    5 Ocak 2022 tarihinde 3,25 TL olan tam bilet tutarı 4,50 TL'ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece bu sene içinde tam bilet tutarına yüzde 100 zam yapmış oldu.

    ÖĞRENCİ BİLETİNİN FİYATI DA YÜKSELDİ
    EGO Genel Müdürlüğü; 2,50 TL olan öğrenci biletinin ise 3,50 TL'ye çıktığı açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni tarifenin 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

        EGO'DAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA
        EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

        "Toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır."

        "UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL'ye 225 biniş olarak uygulanacaktır."

        "Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama %70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında %79 artış yaşanmıştır."

        "Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle Özel Halk Otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, ulaşım maliyetini 10,5 TL olarak ifade etmiş ve aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamış olup bu nedenle de artış oranı kısıtlı tutulmuştur."

        VERDİĞİ VAATLER BİR BİR PATLADI
        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu.

            TÜM ZAMLARA RAĞMEN BİZ ZAM YAPMAYACAĞIZ
            Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.

            İŞTE ANKARA'DA YENİ TAM BİLET FİYATLARI
            31 Mart 2019: 2,50 TL

            2 Eylül 2019: 3,25 TL

            5 Ocak 2022: 4,50 TL

            15 Mart 2022: 6,50 TL
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            Haberler Güncel Ankara'da Mansur Yavaş ne dediyse tersini yapıyor! Zam yapmayacağım dedi ulaşıma yüzde 44 zam geldi
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