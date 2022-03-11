Ankara'da Mansur Yavaş ne dediyse tersini yapıyor! Zam yapmayacağım dedi ulaşıma yüzde 44 zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Böylece ulaşıma yüzde 44 zam yapılmış oldu.
AYNI SENE İÇERİSİNDE YÜZDE 100 ZAM
5 Ocak 2022 tarihinde 3,25 TL olan tam bilet tutarı 4,50 TL'ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece bu sene içinde tam bilet tutarına yüzde 100 zam yapmış oldu.
ÖĞRENCİ BİLETİNİN FİYATI DA YÜKSELDİ
EGO Genel Müdürlüğü; 2,50 TL olan öğrenci biletinin ise 3,50 TL'ye çıktığı açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni tarifenin 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.