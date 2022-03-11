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    • 11.03.2022 21:31
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    • 11.03.2022 21:31
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    Türkiye yerli ve milli teknoloji hamlesinde dev adımlar atıyor: AKINCI B yeni irtifa rekoru kırdı

    Türkiye'nin yürüttüğü yerli ve milli teknoloji hamlesinde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Ülkemiz tarafından üretilen ve dünyanın birçok noktasına satılan insansız hava araçlarımızdan sevindiren yeni bir gelişme geldi. Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre AKINCI B yeni irtifa rekoru kırdı.

    AKINCI B yeni irtifa rekoru kırdı

    Türkiye'nin yürüttüğü yerli ve milli teknoloji hamlesinde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Ülkemiz tarafından üretilen ve dünyanın birçok noktasına satılan insansız hava araçlarımızdan sevindiren yeni bir gelişme geldi.

    AKINCI B'DEN İRTİFA REKORU
    Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

    ÇORLU'DA TEST UÇUŞLARI YAPILIYOR
    UKar, kış demeden Çorlu'da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40.170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

        ÖNCEKİ REKORU 38.039 FEET
        29 Ağustos 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38.039 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı. Bayraktar AKINCI TİHA'lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

        VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
        Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

        Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

        2023 YILINDAN İTİBAREN PERİYODİK OLARAK TESLİM EDİLECEK
        Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

            BAYRAKTAR AKINCI C DE YOLDA
            Envantere giren Bayraktar AKINCI A TİHA, 2 X 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C ise 2 X 950 HP olmak üzere toplamda 1900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C TİHA'nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor.
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