Türkiye yerli ve milli teknoloji hamlesinde dev adımlar atıyor: AKINCI B yeni irtifa rekoru kırdı

Türkiye'nin yürüttüğü yerli ve milli teknoloji hamlesinde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Ülkemiz tarafından üretilen ve dünyanın birçok noktasına satılan insansız hava araçlarımızdan sevindiren yeni bir gelişme geldi.
AKINCI B'DEN İRTİFA REKORU
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.