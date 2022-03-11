CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden ulaşıma zam!

Açıklamada toplu taşımada kullanılan akaryakıtta en azından ÖTV alınmaması yönündeki yaptıkları taleplerin defalarca reddedildiği vurgulanırken, belediyeler olarak toplu ulaşıma zam yapmak zorunda kaldıkları belirtildi.

ZAM YAPIP HÜKÜMETİ SUÇLADILAR

Yapılacak zammı hükümeti suçlamak için kullanan CHP'li belediyeler yaptıkları açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması adına, 2016 yılında yayınlanan yönetmelikle, belediyelerin şehir içi tolu taşıma yetkisi verdiği özel şahıslara ait araçlara ödenen 1.000 TL'lik destek ise aradan geçen yıllara rağmen artırılmamıştır. Bu durum, kimi zaman taşımacılarla, toplu ulaşımı ücretsiz kullanan vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Hükümetin, bu destek uygulamasında da fiyat artışına giderek, toplu taşımada yaşanan tatsızlıkların önüne geçmesi çok kolaydır." ifadelerini kullandı.





