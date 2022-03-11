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    • Güncel
    • 11.03.2022 15:45
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    • 11.03.2022 15:45
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    CHP'li 11 büyükşehir belediyesinden ulaşıma zam!

    11 büyükşehirde Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li büyükşehir belediyesi toplu ulaşıma zam geleceğin açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sonrası bu kararın alındığını belirten büyükşehir yönetimlerinin bu kararı, akıllara elektriğe gelen zamlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "faturamı ödemeyeceğim" provokasyonunu getirdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden ulaşıma zam!

    11 büyükşehirde Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li büyükşehir belediyesi toplu ulaşıma zam geleceğin açıkladı.

    Yapılan açıklamada "Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız." denildi.

    TOPLU ULAŞIMA ZAM KARARI
    Söz konusu açıklamada yılbaşından bu yana 70 gün içerisinde akaryakıt ücretlerinin yüzde 94'ten fazla arttığına dikkat çekilerek, belediyelerin toplu taşıma hizmetlerini kaldıramayacak düzeye geldikleri belirtildi.

    Açıklamada toplu taşımada kullanılan akaryakıtta en azından ÖTV alınmaması yönündeki yaptıkları taleplerin defalarca reddedildiği vurgulanırken, belediyeler olarak toplu ulaşıma zam yapmak zorunda kaldıkları belirtildi.

    ZAM YAPIP HÜKÜMETİ SUÇLADILAR
    Yapılacak zammı hükümeti suçlamak için kullanan CHP'li belediyeler yaptıkları açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması adına, 2016 yılında yayınlanan yönetmelikle, belediyelerin şehir içi tolu taşıma yetkisi verdiği özel şahıslara ait araçlara ödenen 1.000 TL'lik destek ise aradan geçen yıllara rağmen artırılmamıştır. Bu durum, kimi zaman taşımacılarla, toplu ulaşımı ücretsiz kullanan vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Hükümetin, bu destek uygulamasında da fiyat artışına giderek, toplu taşımada yaşanan tatsızlıkların önüne geçmesi çok kolaydır." ifadelerini kullandı.

        AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NUN PROVOKASYONU GELDİ
        11 büyüklşehir belediyesinin zam açıklaması akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" provokasyonunu getirdi.

        Kılıçdaroğlu elektrik faturaları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.


        "ELEKTRİK FATURALARIMI ÖDEMEYECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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