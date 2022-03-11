CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden ulaşıma zam!

11 büyükşehirde Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li büyükşehir belediyesi toplu ulaşıma zam geleceğin açıkladı.
Yapılan açıklamada "Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız." denildi.
TOPLU ULAŞIMA ZAM KARARI
Söz konusu açıklamada yılbaşından bu yana 70 gün içerisinde akaryakıt ücretlerinin yüzde 94'ten fazla arttığına dikkat çekilerek, belediyelerin toplu taşıma hizmetlerini kaldıramayacak düzeye geldikleri belirtildi.
Açıklamada toplu taşımada kullanılan akaryakıtta en azından ÖTV alınmaması yönündeki yaptıkları taleplerin defalarca reddedildiği vurgulanırken, belediyeler olarak toplu ulaşıma zam yapmak zorunda kaldıkları belirtildi.
ZAM YAPIP HÜKÜMETİ SUÇLADILAR
Yapılacak zammı hükümeti suçlamak için kullanan CHP'li belediyeler yaptıkları açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması adına, 2016 yılında yayınlanan yönetmelikle, belediyelerin şehir içi tolu taşıma yetkisi verdiği özel şahıslara ait araçlara ödenen 1.000 TL'lik destek ise aradan geçen yıllara rağmen artırılmamıştır. Bu durum, kimi zaman taşımacılarla, toplu ulaşımı ücretsiz kullanan vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Hükümetin, bu destek uygulamasında da fiyat artışına giderek, toplu taşımada yaşanan tatsızlıkların önüne geçmesi çok kolaydır." ifadelerini kullandı.