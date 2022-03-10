14 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Türkiye olarak bölgemizdeki krizler karşısında ilk günden itibaren soğukkanlılığı elden bırakmadık.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.

Krizin trajediye dönüşmemesi için çok çaba harcadık. İki liderle yaptığımız görüşmelerde sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik.

Çatışmalar her iki taraf için de ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açıyor. Şimdiden 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Aralarında sivillerin de olduğu binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Çatışmaların yaşandığı şehirlerde okullar, evler, hastaneler hasar gördü.

Bir bavula sığdırdıkları eşyaları ile hayata tutunmaya çalışan siviller bize ve tüm insanlığa savaşların gerçek yüzünü hatırlatıyor.

Milletime sesleniyorum; savaşın kazananı olmaz. Kalbinde zerre kadar merhamet olan birisinin çocukların yüzlerine vuran o korkuyu, dehşeti görüp de hüzün duymaması mümkün değildir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Biden bugün 18.30'da görüşecek.