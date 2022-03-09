İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe mesaj ve Nazım Hikmet şiiri: "Zeytin Ağacı"





İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir. Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İsrail ve Türkiye birçok alanda iş birliği yapabilir. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmede bulunacaktır. Amacımız dostane ilişkilerin geliştirilmesi"