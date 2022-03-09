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    • 09.03.2022 19:41
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    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe mesaj ve Nazım Hikmet şiiri: "Zeytin Ağacı"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı dikkat çeken anlara sahne oldu. Herzog, konuşmasına Türkçe başladı ve Nazım Hikmet'in "Zeytin Ağacı" şiirini okudu.

    Herzog’dan Türkçe mesaj ve Nazım Hikmet şiiri

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı.



    İki lider baş başa görüşmelerin ardından kameralar karşına geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi ve "Enerjide iş birliğine hazırız" mesajını verdi.



    TÜRKÇE BAŞLADI, NAZIM HİKMET ŞİİRİ OKUDU
    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un "Eşim ve ben Türkiye'de misafiriniz olarak bulunmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak konuşmasına Türkçe başlaması büyük dikkat çekti.



    Herzog konuşmasının devamında Nazım Hikmet'in "Zeytin Ağacı" şiirine yer verdi.
        Herzog’dan Türkçe mesaj ve Nazım Hikmet şiiri
        Haberler Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe mesaj ve Nazım Hikmet şiiri: "Zeytin Ağacı"
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