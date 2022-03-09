İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe mesaj ve Nazım Hikmet şiiri: "Zeytin Ağacı"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı.
İki lider baş başa görüşmelerin ardından kameralar karşına geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi ve "Enerjide iş birliğine hazırız" mesajını verdi.
Herzog konuşmasının devamında Nazım Hikmet'in "Zeytin Ağacı" şiirine yer verdi.