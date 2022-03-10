İstanbul'da kar başladı! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, güney çevreleri ile ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı