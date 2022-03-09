10 Mart Perşembe Çanakkale ve Kastamonu’da okullarda ders var mı? Çanakkale ve Kastamonu’da bugün okullar tatil mi? Valilik açıklaması…

Ülke genelinde yoğun kar yağışının yaşanmaya başlamasının ardından Çanakkale ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yapınca, il valiliklerinden de peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Çanakkale ve Kastamonu'da yaşayan öğrenci, öğretmenler ve veliler kendi ilinde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 10 Mart Perşembe Çanakkale ve Kastamonu'da okullarda ders var mı? Valilik açıklaması geldi mi?
10 MART PERŞEMBE ÇANAKKALE VE KASTAMONU'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Daha önce yapılan açıklamada, il merkezinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Son değerlendirmenin ardından merkezdeki tüm okullar tatil edildi.
Çanakkale'nin 5 ilçesinde kar yağışı beklendiği için taşımalı eğitime ara verildi
Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma beklendiği için taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı ilçelerinde kar yağışı beklendiği, hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada, olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime 10 Mart'ta ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.