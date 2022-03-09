SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi Herzog'dan ziyaret öncesi barış ve işbirliği mesajları

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.
Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.