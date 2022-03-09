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    • Güncel
    • 09.03.2022 08:12
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    • 09.03.2022 14:57
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    SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi Herzog'dan ziyaret öncesi barış ve işbirliği mesajları

    Son dakika haberleri... Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem için kritik adımlardan biri bugün atılacak. İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi. Herzog, Türkiye'ye hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda Türkiye ile yeni döneme vurgu yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı'nın uçağının üstünde ise "barış ve işbirliği" mesajları yer aldı.

    Herzog’dan Türkiye ziyareti öncesi işbirliği mesajları

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

    Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

    İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

    Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.

        Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

        İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ
        İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

        Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

        Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.

        Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

        İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti.

        Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.

        Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.

        Bu arada Başkan Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

        Başkan Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

        14 YIL SONRA BİR İLK
        Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

        DİKKAT ÇEKEN UÇAK
        İki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçak önünde bir fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı.

            BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ
            Herzog'un uçağı üzerinde Türkçe "Barış" ve "İş birliği" ifadeleri yer aldı.

            "TÜRKİYE İLE HER KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"
            Ziyareti öncesi İsrailli basın mensuplarına konuşan Herzog "Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz, ilişkimiz inişli çıkışlı ancak ilişkilerimizi ölçülü ve dikkatli bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

            "TÜRKİYE İLE BAĞLAR BÖLGESEL BİR ÇIKARDIR"
            Türkiye'ye hareketi öncesi sosyal medya hesabından da ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine şimdi eşim Michal ile Türkiye'yi ziyaret etmek üzere uçuyoruz, göreve başladığımdan beri kurduğumuz diyaloğun devamı.

                Türkiye ile köprüler ve bağlar İsrail ve bölgesel bir çıkardır. Umarım bu ziyaret Türkiye ve İsrail arasında daha derin bir diyaloga yol açar." ifadelerine yer verdi.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi Herzog'dan ziyaret öncesi barış ve işbirliği mesajları
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