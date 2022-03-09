SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi Herzog'dan ziyaret öncesi barış ve işbirliği mesajları

Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.

Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.

Bu arada Başkan Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

Başkan Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

14 YIL SONRA BİR İLK

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

DİKKAT ÇEKEN UÇAK

İki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçak önünde bir fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı.