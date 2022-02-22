Adaylık krizi muhalefetin 6’lı masasını sallayacak! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol’dan ’Ali Babacan’ çıkışı...

2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkaramayan muhalefetin içine düştüğü adaylık krizi her geçen gün derinleşiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN 6'LI MASASI

12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde buluştu.

6'lı masanın üzerinden bir hafta geçtikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz merkezli Reuters'ın sorularını yanıtlayarak adaylık bombasını patlattı.

ADAYLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ

Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNÜNÜ DE KAPATTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibi olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek önlerini kesti.





ÖNCE SAADET ŞİMDİ DE DEVA'DAN ADAYLIK RESTİ



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters'a verdiği röportajın ittifak üyelerinin bilgisi dahilinde olup olmadığı bilinmezken Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' hamlesi sonrası masadaki ilk çatlak Saadet Partisi'nden geldi. İttifakın parçası olan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim'den 'Üçüncü ittifak' çıkışı geldi.







Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.

"SAADET PARTİSİ ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI KURMALI"

Sevim, "Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız üçüncü ittifak, Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet eder" ifadelerini kullandı.

"TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"

"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN MASAYI SALLAYACAK ÇIKIŞ: ADAYIMIZ ALİ BABACAN'DIR

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesine Saadet Partisi'nden sonra bir rest de Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ali Babacan ittifakın adayı olabilir mi diyeceğim, ihtimal var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Erol, "Bizim içini bizim tüm teşkilatlarımızın adayı Sayın Ali Babacan'dır. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan'dır" ifadeleriyle yeni bir krizin fitilini ateşledi.



AKŞENER'iN DE MUTSUZ OLDUĞU BİLİNİYOR

Kurulan 6'lı masada tek huzursuzluk Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nden değili. CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz, yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de masadan rahatsız olduğunu bildirmişti.

Saymaz, yazısında şu kulis bilgilerini aktarmıştı:

Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı.

İyi Parti'nin bir ağır topuna "Neden?" diye sordum.

Şöyle dedi:

"Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi."

İyi Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunuyor.

Şöyle devam etti:

"Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum."



GÖZLER 28 ŞUBAT SAAT 13.30'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat'ta Ankara'daki Bilkent Otel'de bir araya gelecek.

28 Şubat tarihi yaklaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Saadet Partisi ile DEVA Partisi'nin yaptığı çıkışların masa üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve bu kriz ittifakının ne kadar daha devam edeceği merak konusu oldu.