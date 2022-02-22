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    • 23.02.2022 17:05
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    Ukrayna-Rusya diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Putin'e net mesaj: Kimseye yarar getirmez

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi. Erdoğan'ın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirilmişti. Ukrayna-Rusya arasındaki krizle ilgili temaslarına Senegal'de başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Putin'e "askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini" vurguladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ukrayna-Rusya diplomasisi! Erdoğan’dan Putin’e net mesaj

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi.

    Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

    NATO ZİRVESİNE KATILACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirilmişti.

    KRİZ DİPLOMASİSİ SENEGAL'DE BAŞLADI
    Yurda dönmeden Ukrayna-Rusya arasındaki krizle ilgili temaslarına Senegal'de başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

    Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

        UKRAYNA DİPLOMASİSİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı.



        Başkan Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.




        Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

        PUTIN'LE KRİTİK GÖRÜŞME
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

        Başkan Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

        Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

        Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını yineleyen Başkan Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

        Başkan Erdoğan, eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini ifade etti.

        BİR TEMAS DA ALİYEV'LE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

        Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.



            RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

            Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik ABD'nin provokatif açıklamalarının, Avrupalı liderlerin tansiyonun düşürülmesi girişimlerinden sonuç alınamadığının hatırlatılması ve "Türkiye'nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

            "Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle Münih Konferansı'ndaki garipliklerin hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."



            ZELENSKİY TEŞEKKÜR ETTİ
            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararı karşısında Ukrayna'ya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

            Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

            "Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

            KREMLİN: PUTIN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK
            Kremlin ise Vladimir Putin'in bugün, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.


            KITAYA KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
            Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından da bir video paylaştı.

            Erdoğan, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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