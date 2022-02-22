Ukrayna-Rusya diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Putin'e net mesaj: Kimseye yarar getirmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.
NATO ZİRVESİNE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirilmişti.
KRİZ DİPLOMASİSİ SENEGAL'DE BAŞLADI
Yurda dönmeden Ukrayna-Rusya arasındaki krizle ilgili temaslarına Senegal'de başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.