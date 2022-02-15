HDPKK'lı Pervin Buldan'dan 6'lı yuvarlak masaya gözdağı: "HDP'siz olmaz herkes bunu böyle bilsin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde bir "çalışma yemeğinde" bir araya geldi.







HDP MASANIN ALTINDA

Toplantıda CHP ile yakın ilişkileri olan HDP'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı ve 'HDP ittifak dışı bırakıldı' yorumları yapıldı. Bu durum HDP tarafından tepkiyle karşılandı.



BULDAN'DAN GÖZDAĞI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kendilerini masa dışı bırakan 6'lıya gözdağı verdi. Buldan, "HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir ve HDP'nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı, yeni bir gelecek sunmaz, sunamaz" dedi.





HDP Eş Genel Başkanı Buldan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayata emekten ve demokrasiden bakan güçlerle ve partilerle bir araya geliyor ve demokrasi ittifakını her gün daha da büyütüyoruz. Bu ittifak, Türkiye için umudun, özgürlüğün, karanlığı yırtıp atmanın ittifakı olacaktır. Ama aynı zamanda Türkiye için en acil ve gerekli ittifakın demokrasi ittifakı olduğu bilinciyle, bu ittifak çalışmalarının devam edeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Tüm Türkiye halklarını da yanımızda görmek istiyoruz. HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir ve HDP'nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunmaz, sunamaz. HDP'nin, ortak geleceğe, demokratik çözüme, adalete, barışa, eşitliğe, kadınların ve gençlerin özgürlüğüne, emeğin hakkına dair ortaya koymuş olduğu çözüm ilkeleri, Türkiye'nin ortak yaşam ilkeleridir, güçlü demokrasiye geçişin ilkeleridir.





Türkiye'nin gerçek anlamda demokrasi ile buluşması ancak HDP'yle mümkündür. Herkesin bunu böyle bilmesi, görmesi ve kavraması gerekmektedir. Bizim amacımız asgari demokratik müştereklerde buluşmaktır. İstiyoruz ki bu ülke daha fazla zarar görmesin, halk artık tek adam sistemi karşısında daha fazla ezilmesin. Demokrasi ittifakını bu yüzden çok önemli görüyoruz. Demokrasi ittifakı aynı zamanda bir mücadele ortaklığıdır. Ortak geleceği birlikte inşa etme ve irade ortaklığıdır. Bu güç birliği hem tarihsel, hem de toplumsal olarak bir ihtiyaçtır. Biz yolumuza kararlı biçimde devam ediyoruz. Bu amaçla tüm toplumsal kesimlerle, ezilenlerle, emek, barış ve demokrasi güçleriyle, aydınlarla, sanatçılarla, demokrat ve vicdan sahibi herkesle beraber yürüyor, beraber üretiyor, birlikte direniyor ve kararlılığımızı birlikte ortaya koyuyoruz. Birlikte yürümeye, en güçlü seçeneği yaratmaya da devam edeceğiz."