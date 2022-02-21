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    • 21.02.2022 12:53
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    • 21.02.2022 12:53
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    Ahletlıbel masası dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu "aday benim" dedi Saadet Partisi'nden "3. ittifak" resti geldi

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları 28 Şubat'ta Ankara'daki Bilkent Otel'de bir araya gelecek. Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesine günler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İngiliz Reuters'a konuşan CHP lideri, ittifak yoldaşlarından habersiz "adayım" sinyali verdi, Kılıçdaroğlu'nun restine Saadet Partisi'nden yanıt "üçüncü ittifak" çıkışı oldu! İşte masayı dağıtacak, krize gebe açıklamalar.

    takvim.com.tr
    Ahletlıbel masası dağılıyor mu?

    Millet İttifakı cephesinde adaylık krizi her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. CHP genel merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

    ADAYLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ
    CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibi olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

    Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi, kapıları kapattı.



    DAYATMA ADAYLIK KRİZ ÇIKARDI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters'a verdiği röportajın ittifak üyelerinin bilgisi dahilinde olup olmadığı büyük bir soru işareti. Kılıçdaroğlu'nun bu röportajının bir hamle olduğu, yabancı basına adaylığını resmen ilan ettiği ve olası rakiplerine karşı erken davranarak ittifakın ikinci buluşması öncesi adaylık yolunda elini güçlendirmeye çalıştığı konuşuluyor.

    Fakat CHP liderinin bu hamlesi ittifakta kriz yaratmaya gebe. Öyle ki ittifakın parçası olan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, CHP'ye adeta rest çekti.



    Sevim, "Saadet Partisi olarak eğer illa ki bir ittifakın içerisinde olacaksak bunun 3. ittifak olması gerek! Bu hem ülkemiz hem de partimiz açısından en doğru karar olacaktır. Bizim tabanımız CHP ile HDP ile bir görünmemizden hoşnut değil" dedi. Sevim'in bu açıklamaları CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na bir gözdağı olarak okundu.



        GÖZLER 28 ŞUBAT SAAT 13.30'DA
        CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları 28 Şubat'ta Ankara'daki Bilkent Otel'de bir araya gelecek. Genel başkanların oturma düzeninin partilerinin harf sırasına göre planlandığı toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni, partilerin kurmayları tarafından okunacak. Genel başkanların birer konuşma yapacağı toplantıda, 700'e yakın davetli bulunacak, kitapçık haline getirilen metin katılımcılara da dağıtılacak.

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zirve öncesi adaylık yolunda kendi ismini konsolide etmesi ve zirveye eli güçlü bir şekilde katılması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çekinceleri olan isimlerin de ne hamle yapacakları merak konusu.

        İttifak 28 Şubat'a çıkacak mı? Kılıçdaroğlu'nun "adayım" çıkışı 6'lı muhalefette karşılık bulacak mı? Yoksa masa dağılacak mı? Tüm bunları zaman gösterecek...

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