Ahletlıbel masası dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu "aday benim" dedi Saadet Partisi'nden "3. ittifak" resti geldi

Millet İttifakı cephesinde adaylık krizi her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. CHP genel merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



ADAYLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ

CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibi olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi, kapıları kapattı.