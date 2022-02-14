6 benzemez muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması" için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.
TUTARSIZ LİDERLERİN TUTARSIZ GAZETECİLERİ
6 benzemez muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesi fondaş gazetecilerin de ayarını bozdu.
Fondaş gazeteci ve siyaset yazarları "toplantıda neler konuşuldu?" haberleri için yarış girdi. Ancak köşelere yansıyan "kulisler" birbirini tutmadı. Özellikle toplantıdaki ortam ve Meral Akşener'in tutumuyla ilgili zıt iddialar köşeleri süsledi.
En çarpıcı iki örnek Halk Tv'den İsmail Saymaz ve HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın haberleri oldu.
SAYMAZ: EN MEMNUNİYETSİZ LİDER AKŞENER'Dİ
İsmail Saymaz, Akşener'in tutumuna ilişkin köşesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı.