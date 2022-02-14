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    • 14.02.2022 16:39
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    • 14.02.2022 16:54
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    6 benzemez muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesi fondaş gazetecilerin de ayarını bozdu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "çalışma yemeğinde" bir araya geldi. Tutarsız siyasilerin gazetecileri de liderlerinin izinden giderek tutarsız haberlere imza attı. İsmail Saymaz “Ahlatlıbel’de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener’di. O gece pek konuşmadı” haberine imza atarken; Nagehan Alçı ise söz konusu zirveye ilişkin "6 kişilik masada en neşeli ve espritüel isim Meral Akşener’miş." dedi.

    6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi

    6 benzemez muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması" için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.



    TUTARSIZ LİDERLERİN TUTARSIZ GAZETECİLERİ
    6 benzemez muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesi fondaş gazetecilerin de ayarını bozdu.

    Fondaş gazeteci ve siyaset yazarları "toplantıda neler konuşuldu?" haberleri için yarış girdi. Ancak köşelere yansıyan "kulisler" birbirini tutmadı. Özellikle toplantıdaki ortam ve Meral Akşener'in tutumuyla ilgili zıt iddialar köşeleri süsledi.

    En çarpıcı iki örnek Halk Tv'den İsmail Saymaz ve HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın haberleri oldu.

    SAYMAZ: EN MEMNUNİYETSİZ LİDER AKŞENER'Dİ
    İsmail Saymaz, Akşener'in tutumuna ilişkin köşesinde şu ifadeleri kullandı:

    "Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı.

        İyi Parti'nin bir ağır topuna "Neden?" diye sordum.

        Şöyle dedi:

        "Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi."

        İyi Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunuyor.

        Şöyle devam etti:

        "Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum."

        ALÇI: 6 KİŞİLİK MASADA EN NEŞELİ VE ESPRİTÜEL İSİM MERAL AKŞENER'MİŞ
        HaberTürk yazarı Nagehan Alçı ise "2023 muhalefet Cumhurbaşkanlığı adayının bu masadan çıkacağına eminim diyebilirim" iddiasında bulunduğu toplantıya ilişkin Akşener'le ilgili şu iddialarda bulundu:

        "6 kişilik masada en neşeli ve espritüel isim Meral Akşener'miş. Meral Hanım'ın havası çok yerindeymiş ve yaptığı zekice esprilerle diğer liderlerin de bol bol tebessüm etmesini sağlamış. Masadan çıkan en renkli anekdotlar Akşener'e ait."

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