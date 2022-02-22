Başkan Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: 1938'de vefat eden Atatürk için 1939'da kanun çıkardı dedi





1939'da VEFAT EDEN ATATÜRK İÇİN 1939'DA KANUN ÇIKARDI DEDİ

Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kulanmıştı.