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    • 22.02.2022 23:29
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    • 22.02.2022 23:42
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    Başkan Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: 1938'de vefat eden Atatürk için 1939'da kanun çıkardı dedi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlayıp hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir gafla gündeme geldi.  Daha önce 10 Kasım 1938'te yaşamını yitiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili  "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı da tarih bilmemekle suçlaması sosyal medyada da gündem oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal gaf! Atatürk...

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle gerçekleştirdiği toplantıda mesnetsiz iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



    Başkan Erdoğan'ın tarih bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "cahile neyi anlatacaksın" sözlerini kullanıp seviyesiz bir tutum sergileyerek Erdoğan'a hakaret etti.



    Gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanırken Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potlar hala hafızalardaki yerini koruyor.



    1939'da VEFAT EDEN ATATÜRK İÇİN 1939'DA KANUN ÇIKARDI DEDİ
    Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kulanmıştı.



        "TARİHÇİLER KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA STAJ YAPMALI"
        Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş..! Sayın Cumhurbaşkanımız bunu nasıl bilmez..!Danışmanları nasıl hatırlatmaz..! Şu bizim tarihçilerin de Kılıçdaroğlu'nun yanında staj görmeleri gerekir..!" ifadelerini kullandı.
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