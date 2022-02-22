Başkan Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: 1938'de vefat eden Atatürk için 1939'da kanun çıkardı dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle gerçekleştirdiği toplantıda mesnetsiz iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Başkan Erdoğan'ın tarih bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "cahile neyi anlatacaksın" sözlerini kullanıp seviyesiz bir tutum sergileyerek Erdoğan'a hakaret etti.
Gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanırken Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potlar hala hafızalardaki yerini koruyor.
1939'da VEFAT EDEN ATATÜRK İÇİN 1939'DA KANUN ÇIKARDI DEDİ
Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kulanmıştı.