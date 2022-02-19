ÖNCE SAVUNMUŞTU SONRA DİSİPLİN KARARINI DUYURDU

Rüşvet skandalının ardından Bilecik'e gelen Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, chp Bilecik İl Binasında düzenlenen ve basın mensuplarına soru sorma hakkının verilmediği toplantıda, konunun yargıda olduğunu, rüşvet olayıyla ilgili açıklama yapmanın erken olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını söylemişti. SABAH'ın, rant ve imar vurgunlarını kamuoyuna duyurmasının ardından harekete geçmek zorunda gelen Genel Merkez, Şahin'in ihracını istedi. Kararı ise, Şahin'i savunan açıklamalar yapan Torun duyurdu.

ETİK DEĞER VE İLKELERLE BAĞDAŞMIYOR

CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada, "Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." dedi.