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    • 19.01.2022 21:30
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    CHP'de rüşvet skandalı! Bilecik Belediyesinde o isim 200 bin doları alırken enselendi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni skandalın adı rüşvet. CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, belediyedeki ofisinde 200 bin dolar nakit rüşveti aldı. Erdağı, daha  önceden seri numaraları alınan paralarla suçüstü yakalandı.

    CHP’de rüşvet skandalı!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni skandalın adı rüşvet.

    Bilecik Belediyesinde Belediye Başkanı Danışmanı olarak kendisini tanıtan gerçekte Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.


    Danışman Selçuk Erdağı

    330 BİN DOLARRÜŞVET İSTEDİ
    Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolarda senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı belirten mağdur, polise ihbarda bulundu. Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti.

        Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

        RÜŞVETİ ALDIKTAN SONRA ENSELENDİ
        Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.
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