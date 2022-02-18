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    • Güncel
    • 18.02.2022 22:28
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    • 18.02.2022 22:39
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    Ekrem İmamoğlu saray gibi köşke çöktü, Murat Ongun akla ziyan açıklamalarla savundu: "Başkan iyi yerleri iyi tanır"

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikamet etmeye başladığı 'saray yavrusu' olarak nitelendirilen Rumelihisarı'ndaki boğaza nazır lojman için kaç milyon liralık harcama yapıldığı belirsizliğini koruyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuya ilişkin akla ziya açıklamalarda bulundu. "Başkan iyi yerleri iyi tanır" diyen Ongun "Ekrem Bey'in evi İstanbul'un daha merkezi bir yerinde olsaydı kendi evinde kalırdı" ifadelerini kullandı.

    Saray gibi köşke çöken İmamoğlu’nu savundu!

    Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun ikamet ettiği Sarıyer Rumelihisarı'nda bulunan boğaza nazır lojman tepkilerin odağında.


    ÇÖKÜŞE KILIF UYDURDULAR!
    İmamoğlu'nun ikamet etmeye başladığı 'saray yavrusu' olarak nitelendirilen lojman için kaç milyon liralık harcama yaptığı belirsizliğini korurken İBB Sözcüsü Murat Ongun, boğaza nazır mekana el konulmasına resmen kılıf uydurdu.



    Katıldığı bir TV kanalında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun kendisine tahsis edilen belediye konutunda oturmadığını belirterek "Bundan 6 ay öcesine kadar 2 yıl kendi evinde oturdu. Beylikdüzü ile İstanbul arası uzak, trafik de söz konusu" ifadelerini kullandı.




    "İMAMOĞLU İYİ YERLERİ İYİ TANIR"
    Ekrem İmamoğlu'nun 'iyi yerleri iyi tanır' sözleriyle tanımlayan Ongun, Sarıyer Rumelihisarı'ndaki boğaza nazır lojman ile ilgili "Orası Florya'daki yerden bile küçüktür, arazisi büyük ama" dedi.



        AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
        CHP'li İBB Başkanı'nın yancısı Ongun, İmamoğlu'nun 'saray yavrusu' lojmanda ikamet etmesini "Ekrem Bey'in evi İstanbul'un daha merkezi bir yerinde olsaydı kendi evinde kalırdı" sözleriyle masumlaştırmaya çalıştı.




        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'ndaki ultra lüks bina ile ilgili "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.




        160 YILLIK AĞACA NE OLDU?
        Rumelihisarı'nda İBB mülkiyetinde yapılan inşaat çalışmasında bahçedeki 160 yıllık ceviz ağacının da kesildiği ileri sürüldü.

        Öte yandan Fenerli Türbe Sokak'ta bulunan alan drone ile havadan da görüntülenmiş, hummalı bir çalışmanın yapıldığı alanda bir kış bahçesinin olduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı görülmüştü.
            Yalnız Kurt fragman
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu saray gibi köşke çöktü, Murat Ongun akla ziyan açıklamalarla savundu: "Başkan iyi yerleri iyi tanır"
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