Ekrem İmamoğlu saray gibi köşke çöktü, Murat Ongun akla ziyan açıklamalarla savundu: "Başkan iyi yerleri iyi tanır"







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'ndaki ultra lüks bina ile ilgili "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.