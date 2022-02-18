Ekrem İmamoğlu saray gibi köşke çöktü, Murat Ongun akla ziyan açıklamalarla savundu: "Başkan iyi yerleri iyi tanır"

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun ikamet ettiği Sarıyer Rumelihisarı'nda bulunan boğaza nazır lojman tepkilerin odağında.
ÇÖKÜŞE KILIF UYDURDULAR!
İmamoğlu'nun ikamet etmeye başladığı 'saray yavrusu' olarak nitelendirilen lojman için kaç milyon liralık harcama yaptığı belirsizliğini korurken İBB Sözcüsü Murat Ongun, boğaza nazır mekana el konulmasına resmen kılıf uydurdu.
Katıldığı bir TV kanalında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun kendisine tahsis edilen belediye konutunda oturmadığını belirterek "Bundan 6 ay öcesine kadar 2 yıl kendi evinde oturdu. Beylikdüzü ile İstanbul arası uzak, trafik de söz konusu" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU İYİ YERLERİ İYİ TANIR"
Ekrem İmamoğlu'nun 'iyi yerleri iyi tanır' sözleriyle tanımlayan Ongun, Sarıyer Rumelihisarı'ndaki boğaza nazır lojman ile ilgili "Orası Florya'daki yerden bile küçüktür, arazisi büyük ama" dedi.