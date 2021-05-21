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    CHP’li 'den Bilecik Belediye Meclisi'nde skandal sözler: Ben sus deyince susacaksın

    Son dakika haberi! Daha önce öğretmenlere hakaret edip mobbing uygulayan, lağım sularını dereye salıp, ayyıldızı kaldıran CHP’li Bilecik Belediye Başkanı büyük bir rezalete daha imza attı. Şahin bu kez de mecliste üyelerin mikrofonlarını kapattı.

    CHP'li Şahin: Ben sus deyince susacaksın

    Bilecik Belediyesi Meclis toplantısında yaşananlar CHP'nin Demokrasi anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin daha önce, İstanbul sözleşmesi üzerinden öğretmen ve polislere hakaret etmiş, mevcut arıtma tesisini kapatarak şehrin lağım sularını derelere salmış ve dev ay-yıldız simgesini kaldırtmıştı.



    Şahin bu kez de meclis üyelerine karşı hakaretleri ve uyguladığı psikolojik baskıyla gündeme geldi. Meclis toplantısında söz alan Cumhur İttifakı Meclis üyelerini konuşturmayan Şahin, kendisine soru soran bazı meclis üyelerinin mikrofonlarını kapattırdı.

    Belediyenin yasal olmadan uyguladığı inşaat atığı ve moloz atıklarından ücret alması konusunu Meclise taşıyan AK Parti grup sözcüsü Çetin Kaya, Başkan Şahin'e sorular yöneltmek istedi.



    BEN SUS DEYİNCE SUSACAKSIN
    Kendisine söz veren Şahin, soruların inşaat ve moloz atıklarıyla ilgili olduğunu anlayınca da, "gündemden uzaklaşmayalım" diyerek Çetin Kaya'yı susturmak istedi.

        Sabah'ta yer alana habere göre, halkın sözcüsü olduklarını ve vatandaşın sorularını meclise taşıdıklarının altını çizen Kaya'nın soru sormaya devam etmesi üzerine "Sus artık. Ben sus deyince susacaksın. Tamam yeter kapatın mikrofonu" diyerek söz hakkı tanımadı.


        Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak her toplantıda aynı sorunu defalarca yaşadıklarını ve hiçbir şekilde soru sorma ve eleştiride bulunma hakkını kullanamadıklarını dile getiren Çetin Kaya, "Sayın Şahin bunu sürekli yapıyor. Bizler halkın kendilerini temsil etmek için mecliste bulunan sözcüleriz. Ama Başkan Şahin, buna hiçbir şekilde müsaade etmiyor" dedi.

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