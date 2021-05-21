Bilecik Belediyesi Meclis toplantısında yaşananlar CHP'nin Demokrasi anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin daha önce, İstanbul sözleşmesi üzerinden öğretmen ve polislere hakaret etmiş, mevcut arıtma tesisini kapatarak şehrin lağım sularını derelere salmış ve dev ay-yıldız simgesini kaldırtmıştı.
Şahin bu kez de meclis üyelerine karşı hakaretleri ve uyguladığı psikolojik baskıyla gündeme geldi. Meclis toplantısında söz alan Cumhur İttifakı Meclis üyelerini konuşturmayan Şahin, kendisine soru soran bazı meclis üyelerinin mikrofonlarını kapattırdı.
Belediyenin yasal olmadan uyguladığı inşaat atığı ve moloz atıklarından ücret alması konusunu Meclise taşıyan AK Parti grup sözcüsü Çetin Kaya, Başkan Şahin'e sorular yöneltmek istedi.
BEN SUS DEYİNCE SUSACAKSIN
Kendisine söz veren Şahin, soruların inşaat ve moloz atıklarıyla ilgili olduğunu anlayınca da, "gündemden uzaklaşmayalım" diyerek Çetin Kaya'yı susturmak istedi.