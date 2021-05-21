

Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak her toplantıda aynı sorunu defalarca yaşadıklarını ve hiçbir şekilde soru sorma ve eleştiride bulunma hakkını kullanamadıklarını dile getiren Çetin Kaya, "Sayın Şahin bunu sürekli yapıyor. Bizler halkın kendilerini temsil etmek için mecliste bulunan sözcüleriz. Ama Başkan Şahin, buna hiçbir şekilde müsaade etmiyor" dedi.

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