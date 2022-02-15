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    • Güncel
    • 15.02.2022 06:59
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    • 15.02.2022 06:59
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    CHP'li Başkan Semih Şahin'in hacizli maaştan milyonluk villaya doğru artan serveti dikkat çekiyor

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde gündemden düşmeyen rüşvet skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Başkanlık görevine seçildiğinde emekli maaşında haciz olan CHP'li Başkan Semih Şahin'in servetindeki artış bu kadar da olmaz dedirtti. Geçen temmuz ayında Bodrum Turgutreis'te 8 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı ortaya çıkan Şahin'in bu kadar mal varlığını nasıl elde ettiği merak konusu oldu.

    Hacizli maaştan 8 milyonluk villaya...
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    Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalının yankıları sürerken, başkanlık görevine seçildiğinde emekli maaşında haciz olan CHP'li Başkan Semih Şahin'in servetindeki artış dikkat çekiyor.

    VIP makam aracına binen Şahin'in Bilecik'te 1.5 milyonluk villa ve binlerce dönüm arsa aldığı ortaya çıkmıştı.

    Bilecik'teki çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Şahin'in, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına, onlarca dönüm araziyi ucuza aldırıp, daha sonra imar planında değişiklik yaptırarak milyonlarca lira rant elde ettiği belirlenmişti.
        Ayda 1547 TL’ye emeklilik
        Haberler Güncel CHP'li Başkan Semih Şahin'in hacizli maaştan milyonluk villaya doğru artan serveti dikkat çekiyor
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