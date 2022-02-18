Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilimi Türkiye'de öğrendim

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı programda lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, bilim adına örnek bir bilim insanını ağırladıklarını söyleyerek "Aziz Hocamız diyor ki; 'Memleketine faydalı olan, tüm dünyaya faydalı olur'. O yüzden vatan sevgisiyle, milletine, memleketine faydalı olma idealiyle kendisini yetiştiren insanların, bu yolda ilerledikçe nasıl evrensel bir hale geldiğinin en güzel örneği hocamız. Bir ağacın kökleri nasıl ağacı besliyorsa, o ağacın toprağa tutunmasını sağlıyorsa insan kökleri ilim ve manevi değerleri de onun için ehemmiyet arz ediyor. Kökünden kopan ağaç ne kadar değerli olursa olsun kuruyor. Bilim hayatında önemli bir çığır açmış olan hocamızın, önemli bulgularından bir tanesi de bu. Mardin'den Nobel'e uzanan bir hikaye yanı başımızda. Ben bu hikayenin gençlerimiz açısından nasıl bir ilham, nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.