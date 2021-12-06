Türk bilim insanı Aziz Sancar Azerbaycan’da: Karabağ zaferi Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir

Nobel ödüllü, Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın toplantısı düzenledi. İkinci Karabağ Savaşı'nı yakından takip ettiğini belirten Sancar, "Benim için Karabağ zaferi Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük zaferidir. Gece gündüz 44 gün boyunca takip ettim, büyük onur duydum" dedi.
"ŞUŞA CAMİSİNE GİDİP 2 REKAT NAMAZ KILACAĞIM DİYE SÖZ VERMİŞTİM"
Şuşa'nın Azerbaycan'ın Kültür Başkenti ilan edildiğine vurgu yapan Sancar, "Kendime, Şuşa işgalden kurtulduktan sonra, Şuşa camisine gidip 2 rekat namaz kılacağım diye söz vermiştim. Bundan sonra ölürsem artık gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Allaha şükür bunu yapabildim." dedi.
ABD'deki ırk ayrımcılığın hala devam ettiğini de belirten Sancar, "ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının üzerinden 200 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu sorunlar hala çözülmedi. ABD'li siyahiler hala ABD'nin alt tabakasını teşkil ediyor. Bunu ABD'yi eleştirmek için söylemiyorum, düzeltmeye çalışan çok insan var fakat durum bu. ABD nüfusunun yüzde 40'ı çok tutuk ve yobaz denecek kadar Hristiyan, geri kalanlar geniş görüşlü ve Müslümanlara karşı açık görüşlüdürler. Fakat yüzde 40 kadar bir kısım var ve bunlara ne yaparsanız yapın Müslümanlara karşı tutumları değişmez" dedi.
"TEMEL BİLİME YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİ"