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    • 25.09.2021 20:15
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    FETÖ'cü ve CHP'li isimler montaj görüntülerle Başkan Erdoğan ile Aziz Sancar'ı hedef aldı!

    FETÖ'cü ve CHP'ye yakın isimler montaj görüntülerle algı operasyonuna soyundu. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ve Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli, Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'te Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırıp halkı selamladığı görüntüleri geriye sardırıp, "Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini indirdi" başlığıyla algı yaptı. Algı operasyonuna manüpilatif haberleriyle binen Onedio isimli platform ve sözde gazeteci Metin Cihan da eşlik etti.

    takvim.com.tr
    Montaj görüntülerle algı operasyonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Başkan Erdoğan'a Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar da eşlik etti.

    FETÖ'CÜ VE CHP'Lİ İSİMLERDEN MONTA VİDEO İLE ALGI OPERASYONU
    FETÖ'cü ve CHP'ye yakın isimler TEKNOFEST'e katılan Başkan Erdoğan'ı montaj görüntülerle hedef aldı.

    Firari FETÖ'cü Emre Uslu ve Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli, Erdoğan'ın etkinlik sırasında Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırıp halkı selamladığı görüntülerde videoyu geri sardırarak algı operasyonuna soyundu.

    FETÖ'cü Uslu, görüntüleri 'Aziz Sancar hoca daha dün "Gençler Türkiye'ye gelsin" diyordu. Bugün tören için bile gelse başlarına neler geleceğini bizzat görmüş oldu' başlığıyla paylaştı.

    Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli ise "Kafasına vuraydın bari..." ifadeleriyle montajlı videoyu paylaşarak algı operasyonuna soyundu.

        Algı operasyonuna manüpilatif haberleriyle binen Onedio isimli platform ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest'te kendisiyle birlikte vatandaşları selamlayan Aziz Sancar'ın elini indirdi" başlığıyla montaj videoyu okuyucularına servis etti.

        Sözde gazeteci Metin Cihan da sosyal medyadan algı operasyonlarına eşlik etti.

        USLU VE ARAPKİRLİ PAYLAŞIMI SİLDİ
        Algı operasyonuna soyunan firari FETÖ'cü Uslu paylaşımını silip kaçarken Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli ise paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet paylaştı.

        Arapkirli, "GERİ SARILMIŞ VİDEO C. başkanı ve Prof. Sancar'ın yer aldığı videoyu, "geri sarılmış hareket" olduğunu fark etmeden paylaşmışım. Sildim ve dikkatsizlik için özür diliyorum. Uyarana teşekkür. Küfür edende, küfürleri silecek mi? Yoksa ekran görüntüsü ile mahkemede mi görüşelim?" şeklinde yeni paylaşım yaptı.
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