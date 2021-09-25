Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Başkan Erdoğan'a Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar da eşlik etti.
FETÖ'CÜ VE CHP'Lİ İSİMLERDEN MONTA VİDEO İLE ALGI OPERASYONU
FETÖ'cü ve CHP'ye yakın isimler TEKNOFEST'e katılan Başkan Erdoğan'ı montaj görüntülerle hedef aldı.
Firari FETÖ'cü Emre Uslu ve Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli, Erdoğan'ın etkinlik sırasında Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırıp halkı selamladığı görüntülerde videoyu geri sardırarak algı operasyonuna soyundu.
FETÖ'cü Uslu, görüntüleri 'Aziz Sancar hoca daha dün "Gençler Türkiye'ye gelsin" diyordu. Bugün tören için bile gelse başlarına neler geleceğini bizzat görmüş oldu' başlığıyla paylaştı.
Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli ise "Kafasına vuraydın bari..." ifadeleriyle montajlı videoyu paylaşarak algı operasyonuna soyundu.