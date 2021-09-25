Arapkirli, "GERİ SARILMIŞ VİDEO C. başkanı ve Prof. Sancar'ın yer aldığı videoyu, "geri sarılmış hareket" olduğunu fark etmeden paylaşmışım. Sildim ve dikkatsizlik için özür diliyorum. Uyarana teşekkür. Küfür edende, küfürleri silecek mi? Yoksa ekran görüntüsü ile mahkemede mi görüşelim?" şeklinde yeni paylaşım yaptı.