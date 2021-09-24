Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'e katıldı: Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' te katıldı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreni öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandan ile birlikte sahneye çıkan Sancar'ın öyküsünün anlatıldığı film ziyaretçilerin alkışları eşliğinde ekranlara yansıtıldı.
BURADA GÖRDÜKLERİM BENİ GURURLANDIRDI
Sahnede soruları yanıtlayan Sancar, "Ben buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiye teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm beni gururlandırdı. Cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ederim" dedi.
"GELECEK NOBELLER BURADAN ÇIKABİLİR"
"Gelecekte Nobel'in yolu TEKNOFEST'ten geçer mi?" şeklindeki bir soru üzerine Sancar "Gelecek nobeller buradan çıkabilir. Tekrar tekrar söylüyorum nobel için, araştırma ve teknoloji yapı. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın. Teknoloji yapın" ifadelerini kullandı.