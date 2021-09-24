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    Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'e katıldı: Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir

    Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' te katıldı. Gençlere altın değerinde öğütler veren Sancar, çok çalışmalarını ve inatçı olmaları tavsiyesinde bulundu. Sancar "Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Hep Fatih'i söylerim ' Ya ben onu alırım Ya o beni alır'. O düşünce ile iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz" diye konuştu. "Gelecek nobeller buradan çıkabilir. Tekrar tekrar söylüyorum nobel için, araştırma ve teknoloji yapı. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın. Teknoloji yapın" ifadelerini kullandı.

    Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST’e katıldı: Gelecek nobeller buradan çıkabilir

    Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' te katıldı.

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreni öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandan ile birlikte sahneye çıkan Sancar'ın öyküsünün anlatıldığı film ziyaretçilerin alkışları eşliğinde ekranlara yansıtıldı.

    BURADA GÖRDÜKLERİM BENİ GURURLANDIRDI
    Sahnede soruları yanıtlayan Sancar, "Ben buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiye teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm beni gururlandırdı. Cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

    "GELECEK NOBELLER BURADAN ÇIKABİLİR"
    "Gelecekte Nobel'in yolu TEKNOFEST'ten geçer mi?" şeklindeki bir soru üzerine Sancar "Gelecek nobeller buradan çıkabilir. Tekrar tekrar söylüyorum nobel için, araştırma ve teknoloji yapı. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın. Teknoloji yapın" ifadelerini kullandı.

        CUMHURBAŞKANIMIZ BANA ÇOK DEĞER VERİYOR
        TEKNOFEST'te dereceye giren yarışmacılara bugün Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlik vereceği ödüllerle ilgili olarak da konuşan Sancar "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler' e de davet etmişti. Cumhurbaşkanımız 'Benim sizin gibi uçağım yok her yere gidemem.TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim ve sizinle ödülleri vermeye katılacağım'dedim. Bu benim için büyük bir memnuniyet şükran vesilesidir" dedi.

        "MEMLEKET SEVGİSİ OLMADAN BİR ŞEY YAPILMAZ"
        TEKNOFEST kapsamındaki projeleri henüz ayrıntıları ile incelemediğini kaydeden Sancar, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile ilgili sözlyerini hatırlattı. Sancar "Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Hep Fatih'i söylerim 'Ya ben onu alırım Ya o beni alır'. O düşünce ile iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz" diye konuştu.

        BAYRAKTAR SANCAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
        Konuşması sonrası sahneden ziyaretçileri selamlayan Sancar'a sarılan Selçuk Bayraktar, Sancar'ın elini öptüğü anlar ziyaretçiler tarafından coşkuyla alkışlandı.

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