Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'e katıldı: Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir

CUMHURBAŞKANIMIZ BANA ÇOK DEĞER VERİYOR

TEKNOFEST'te dereceye giren yarışmacılara bugün Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlik vereceği ödüllerle ilgili olarak da konuşan Sancar "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler' e de davet etmişti. Cumhurbaşkanımız 'Benim sizin gibi uçağım yok her yere gidemem.TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim ve sizinle ödülleri vermeye katılacağım'dedim. Bu benim için büyük bir memnuniyet şükran vesilesidir" dedi.