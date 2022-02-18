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    • 18.02.2022 17:50
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    • 18.02.2022 17:51
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    Konya'da DEAŞ operasyonu! Biri kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli paketlendi

    Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

    AA
    Konya’da DEAŞ operasyonu! 3 şüpheli paket

    Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
    Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, sürücü K.K. ile araçtaki yabancı uyruklu A.A'nın da DEAŞ üyesi olduğu öne sürüldü.

    Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Konya'da DEAŞ operasyonu! Biri kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli paketlendi
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