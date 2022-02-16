Yeni Aziz Sancarların yetişeceği kampüs BİLSEM görüntülendi

Bakanlık tarafından Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi. BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonundan oluşan kampüs, yarın Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da katılacağı törenle açılacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM'de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor.
Anaokulu 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken, Fen Lisesi'nde ise, 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir yer alıyor.