Yeni Aziz Sancarların yetişeceği kampüs BİLSEM görüntülendi





'AZİZ SANCAR İSMİ ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Özer, okul kampüsünde 3 farklı eğitim birimini bir araya getirdiklerini söyleyerek "Birincisi anaokulu. 3-5 yaş okul öncesi öğrenci grubunun Aziz Sancar'ın isminin verildiği tanıtıcı materyallerin olduğu bir iklimde yetişmesi çok kıymetli. İkincisi özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmesiyle ilgili bilim sanat merkezlerimizden birisini de kampüsümüzün içerisine koymuş olduk.

Aynı zamanda akademik olarak başarılı olan bilim insanları yetiştirmek için kurgulanmış olan fen lisesinin bir tanesini de bu kampüsün içerisine yerleştirdik.