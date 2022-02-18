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    • 18.02.2022 19:36
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" dedi.

    17 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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            12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                6 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    4 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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