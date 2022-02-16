6 benzemezin Ahlatlıbel toplantısında İYİ Parti krizi! İYİ Partili Bilal Karaca: CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz

Geçtiğimiz günlerde söz konusu buluşmayı köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in o gece pek konuşmadığına dikkati çeken Saymaz, "İyi Parti'nin bir ağır topu" diyerek ismini paylaşmadığı bir kaynağının konuya ilişkin, "Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum." sözlerini aktarmıştı.