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    • 16.02.2022 10:45
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    6 benzemezin Ahlatlıbel toplantısında İYİ Parti krizi! İYİ Partili Bilal Karaca: CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz gün Ahlatlıbel’de yaptığı toplantının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i rahatsız ettiği konuşuluyordu. 6 benzemezin toplantısındaki Akşener krizi hakkında İYİ Parti kanadından bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bilal Karaca, “CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bir araya gelen 6 muhalefet partisinin cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşme gündemdeki yerini koruyor.

    Toplantıda her şey yolunda mesajı verilmeye çalışıldı ancak ittifakın temel merkez partisi kimin olacağı tartışması CHP ve İYİ Parti arasında kavgalar başlattı.

    Geçtiğimiz günlerde söz konusu buluşmayı köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in o gece pek konuşmadığına dikkati çeken Saymaz, "İyi Parti'nin bir ağır topu" diyerek ismini paylaşmadığı bir kaynağının konuya ilişkin, "Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum." sözlerini aktarmıştı.

        BİR AÇIKLAMA DA KURUCULAR KURULU ÜYESİNDEN
        İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Bilal Karaca'dan da benzer bir açıklama geldi. Karaca, Akşener'e yakınlığıyla bilinen Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a yaptığı açıklamada ittifakta bir kriz olduğunu gözler önüne serdi.

        İTTİFAKIN GENİŞLEMESİ BİZİ ZAYIFLATIR
        Karaca, "Öncelikle oluşan birliktelik görüntüsünün pekişmesine ihtiyaç vardır. Fakat, Millet İttifakı'nın genişlemesi ittifakın güçlenmesine neden olabileceği gibi aksine zayıflamasına da neden olabilir. Yani genişleme, iki tarafı keskin kılıç gibidir. Ortak ses ittifakı güçlendirirken kakafoni zayıflatır" dedi.

        TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMAZLAR
        Öte yandan CHP'ye bir gözdağı niteliği taşıyacak bir açıklama daha yağan Karaca, "CHP'nin elitist kadrolarının DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini AKP geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri de iktidarın değirmenine su taşıyacağı açıktır. Bu kesimler CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacaklarını artık kabullenmelidirler" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel 6 benzemezin Ahlatlıbel toplantısında İYİ Parti krizi! İYİ Partili Bilal Karaca: CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz
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