Muhalefet liderlerinden oturma krizine 'yuvarlak' çözüm!

2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir rakip çıkaramayan muhalefet kendi içindeki krizlerle boğuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

6 BENZEMEZ AYNI MASADA

Kamuoyunda "6 benzemez" olarak bilinen 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışma yemeğinde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması masaya yatırılarak son şekli verildi.

Yemekte, genel başkanların çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirlemek için de görüş alış-verişinde bulundukları öğrenildi.

İTTİFAKIN ADI DEĞİŞSİN

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması ile partilere eşit milletvekili dağılımı gibi konuların gündeme getirdiği öğrenildi.

HDP NEREDE?

Toplantıya Millet ittifakı'nın gizli ortağı HDP'nin katılmaması ise dikkat çekti. CHP'nin her fırsatta destek verdiği HDP'nin toplantıya davet edilmemesinin sebebi "tabanların tepkisini çekmemek" olduğu iddia edilirken CHP'nin aynı zamadan "HDP'ye vekalet ettiği" yorumları da sosyal medyada yer aldı.

İLK KAVGA OTURMA KRİZİNDE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde muhalefet partileri arasında oturma kriz yaşanmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu krizi çözmek için alfabetik sıraya göre oturalım önerisinde bulunurken Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da "Müsamere oynamıyoruz." diyerek tepki göstermişti.

İKİNCİ KAVGA İTTİFAKIN ADI

Yaşanan oturma krizinden sonra da Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi tartışmaları başlamıştı.

Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın yeniden yapılanması düşüncelerini açıklaması ve "Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz." sözleri, CHP ve İyi Parti'nin tepkisine neden olmuştu.