CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandalların sonu gelmiyor! Vatandaşa mikroplu su içirdiler





KLORLAMA YAPILMADI

Laboratuvarlardan gelen analiz sonuçlarında ise suda "kaliform bakteri ve e.coli" kirliliği tespit edildi. Bu tespit üzerine yapılan araştırmada, belediyenin şebeke suyunu mikroptan arındıran klorlama makinelerini çalıştıramadığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü, belediyeyi klorlama makinelerinin çalıştırılması için uyardı. Ancak 7 gün süre verilen belediye, halkın sağlığını hiçe sayıp uyarıyı dikkate almadı. İçtikleri kirli sudan rahatsızlanan birçok vatandaş mide bulantısı, ishal ve kusma şikâyetiyle hastanelik oldu. Hastaneye yaklaşık 3 bin 500 kişinin başvurduğu belirtilirken bu sayı giderek artıyor. Hem kendilerinin hem çocuklarının sağlığıyla oynayan CHP'li Başkan Semih Şahin'e ateş püsküren Bilecikliler yaşadıkları kâbusu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar yaşadıkları soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.