Rüşvet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediye teşkilatına da isyan ettirdi! İstifalar sürüyor

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet, usulsüzlük skandalı CHP teşkilatlarını da karşı karşıya getirdi. CHP genel merkezi ve partinin Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, Belediye Başkanı Semih Şahin'i savunan açıklamalar yaptı. Genel merkez ve il yönetimi rezalete karşı üç maymunu oynamaya devam ederken, Merkez İlçe Başkanlığı isyan etti. CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun topladığı İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Semih Şahin'in ihracı yönünde karar aldı. Şahin'in göreve getirdiği ve başında, rüşvet alırken yakalanan yardımcısı Selçuk Erdağı'nın bulunduğu İstanbul ekibinin de belediyeden ilişiğinin kesilmesi istenen karar, CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
GENEL MERKEZDE SES YOK
Skandala tepki göstermek bir yana, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ziyaretiyle rüşvetçi belediyeye destek veren CHP Genel Merkezi'nin ise alınan kararı dikkate alıp almayacağı soru işaretlerine neden oldu. CHP'li Bilecik Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde belediyenin adeta hortumlandığı, rant kapısına çevrildiği ortaya çıkmıştı. Belediyenin bazı ihaleleri adrese teslim olarak verdiği, bazı arazilerin CHP'li Başkan Semih Şahin'in yakınlarına özel imar düzenlemeleriyle rant alanına çevrildiği ortaya çıkmıştı. Şahin'in İstanbul'dan getirip yardımcısı yaptığı Selçuk Erdağı ise 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.
PARTİLİLER TEPKİLİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Diğer yandan yaşanan rüşvet skandalı ve devamında ortaya çıkan imar rantları ve arazi vurgunları CHP'li üyeleri de rahatsız etti. Kentte çok sayıda partili CHP'den istifa etmeyi sürdürüyor.