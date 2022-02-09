Rüşvet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediye teşkilatına da isyan ettirdi! İstifalar sürüyor





GENEL MERKEZDE SES YOK

Skandala tepki göstermek bir yana, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ziyaretiyle rüşvetçi belediyeye destek veren CHP Genel Merkezi'nin ise alınan kararı dikkate alıp almayacağı soru işaretlerine neden oldu. CHP'li Bilecik Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde belediyenin adeta hortumlandığı, rant kapısına çevrildiği ortaya çıkmıştı. Belediyenin bazı ihaleleri adrese teslim olarak verdiği, bazı arazilerin CHP'li Başkan Semih Şahin'in yakınlarına özel imar düzenlemeleriyle rant alanına çevrildiği ortaya çıkmıştı. Şahin'in İstanbul'dan getirip yardımcısı yaptığı Selçuk Erdağı ise 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.