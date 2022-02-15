Çeçen muhaliflere suikast amacıyla Türkiye'ye gelen 8 Rus casusuna talimat Devlet Başkanı Kadirov’un kuzeninden verilmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz 7-8 Ekim tarihlerinde ülkemizde bulunan hem Mossad casuslarına hem de Rus casusluk hücresine yönelik gerçekleştirdiği ikiz operasyonla iki hücreyi de etkisiz hale getirdi. Türkiye'deki Çeçen muhalifleri hedefine koyan Rus casusluk hücresiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.