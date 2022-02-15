Çeçen muhaliflere suikast amacıyla Türkiye'ye gelen 8 Rus casusuna talimat Devlet Başkanı Kadirov’un kuzeninden verilmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz 7-8 Ekim tarihlerinde ülkemizde bulunan hem Mossad casuslarına hem de Rus casusluk hücresine yönelik gerçekleştirdiği ikiz operasyonla iki hücreyi de etkisiz hale getirdi. Türkiye'deki Çeçen muhalifleri hedefine koyan Rus casusluk hücresiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
TALİMAT DELİMKHANOV'DAN
SABAH'ın ulaştığı 25 sayfalık iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bislan Rasaev'in hücre lideri olduğu tamamı tutuklu 8 kişilik casusluk hücresine, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında 22 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianameye göre, hücre lideri Bislan Rasaev'e, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan ve Duma Meclisi'nde milletvekilliği yapan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov talimat verdi. Delimkhanov'un ismi 2009'da Çeçen muhalif Umar İsrailov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlarını azmettirmesi gerekçesiyle hakkında Interpol kararı düzenlenmesiyle biliniyor. Şüphelilerin evlerinde, biri susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 2 adet Kiril alfabesi ile düzenlenmiş mühür ve 3 adet farklı araçlara ait plaka ele geçirildiği vurgulandı.
HEDEF ÇEÇEN KOMUTANDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Hedeflerindeki isim ise "Abdulhakim" isimli lider konumunda olan Çeçen muhalifti. İnfaz şebekesi, suikastta kullanacağı silah ve mühimmatları DEAŞ üyeliğinden ceza alan "Ebubekir" kod adlı 45 yaşındaki Abdula Abdulaev'den temin etti. Bu silahlardan bir tanesi Abdulaev'in evindeki banyonun tavanındaki gizli bölmeden çıktığı iddianamede yer aldı.