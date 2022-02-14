Ağrı'da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik son dakika...

Ağrı Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Ağrı'da bugün okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki , Ağrı'da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte merak edilenler...
15 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
15 Şubat'ta kar tatili olacak iller ile ilgili açıklama gelmedi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.