Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2022 06:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2022 06:43
    ABONE OL

    Ağrı'da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik son dakika...

    Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar kar yağışının olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler kar tatili haberlerini bekliyor. Peki, Ağrı'da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ağrı’da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri?

    Ağrı Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Ağrı'da bugün okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki , Ağrı'da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte merak edilenler...

    15 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

    15 Şubat'ta kar tatili olacak iller ile ilgili açıklama gelmedi.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli
        Haberler Güncel Ağrı'da okullar bugün tatil mi? 15 Şubat 2022 Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik son dakika...
            SON DAKİKA