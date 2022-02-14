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    • 14.02.2022 11:31
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    Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi! Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatları bulunuyor...

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Bozkır 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

    AA
    Hablemitoğlu suikastında kritik gelişme

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

    Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

    Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin ise gözaltı süresi uzatılmıştı.

    Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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    Haberler Güncel Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi! Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatları bulunuyor...
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