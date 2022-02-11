Necip Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde! Kan donduran ifadeler: Bu kurşun bir mesajdır

Akademisyen yazar Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmasını ve örgüt mensuplarının yabancı devletler adına casusluk yaptıklarını anlatan "Köstebek" isimli kitabını hazırladığı sırada 20 yıl önce Ankara'da evinin önünde uğradığı suikastta yaşamını yitirdi.
BOZKIR TUTUKLANDI
Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili Ukrayna'da yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hablemitoğlu suikastında talimatı FETÖ'nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın verdiği, talimatı 6 kişilik suikast hücresine ise FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'nın ulaştırdığı ortaya çıktı.
SUİKASTIN ŞİFRELERİ
Suikastin şifrelerinin cinayetten bir yıl sonra 2003 yılının Nisan ayında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Aksiyon dergisinde yer aldığı ortaya çıktı. Dergi, Hablemitoğlu suikastına 4 sayfa ayırdı ve adeta yazı ile suikastı itiraf etti.