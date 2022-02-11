Necip Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde! Kan donduran ifadeler: Bu kurşun bir mesajdır



Sabah'ta yer alan habere göre, suikast olaylarını yakından inceleyen bazı uzmanlara atfen yayınlanan ve "suikastın sırrı sol göze sıkılan kurşunda" başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Belki suikastın sırrı Hablemitoğlu'nun sol gözüne sıkılan kurşunda gizlidir. Çalışma ve konuşmalarıyla bakmaması gereken bir yere bakmışsa, yönelmemesi gereken bir tarafa yönelmişse, bu kurşun bir mesajdır. O zaman suikastçıların onu 'hain' olarak değerlendirmedikleri anlaşılıyor. Eğer hain olduğunu düşünseler arkadan vururlardı. Ama önden, hem de gözünden vuruyorlar. Yaptığı ölümcül hata, yüzüne okunduktan sonra vurulmuştur"